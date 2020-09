Julio Iglesias: "Estoy perfectamente recuperado"

Con motivo de sus 77 cumpleaños, que cumple este miércoles y que no le debe de hacer mucha gracia, Julio Iglesias ha concedido una entrevista a su amigo el periodista Fernando Ónega en la que ha hablado de su carrera y de su comentada salud después de que se hiciesen públicas unas imágenes del cantante caminando con dificultad y ayudado por dos mujeres en su villa de Punta Cana. "He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte", ha explicado el cantante, que asegura que ya esta "perfectamente recuperado". Así lo ha contado este miércoles en una entrevista del diario digital especializado en las personas mayores 65yMás.com y recogida por Europa Press. Hace unos días, el artista también dio unas explicaciones sobre lo sucedido en sus redes sociales.

"La caída me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño". También ha contado que prevé "una gira mundial importante" que pase también por Europa y España, pero está "a expensas de que en 2021 la gente esté libre y tenga la libertad de poder ir a las conciertos".

Sobre el covid ha explicado: "Hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos".

Este año el artista no viajó a España como en otras ocasiones para descansar junto a los suyos en la finca que le compró a Curro Romero en la localidad malagueña de Ojén. Y los conciertos, pocos, que tenía programados, se suspendieron a causa de la pandemia. La naturaleza de sus males, en particular sus dolores de espalda, tienen su origen en el accidente de tráfico que casi le cuesta la vida hace 58 años. Desde entonces viene sometiéndose a ejercicios diarios y nada con frecuencia.