Kardashian y DiCaprio, y un sinfín de famosos, boicotean Instagram contra las 'fake news'

Varias celebridades, entre ellas Kim Kardashian y Leonardo DiCaprio, congelarán por un día -el miércoles- sus cuentas de Instagram para pedir a Facebook, su empresa matriz, una lucha más eficaz contra los contenidos de odio y la desinformación en sus plataformas.

Estos famosos, entre los que se encuentran también la actriz Jennifer Lawrence y el actor Sacha Baron Cohen, se han sumado a la invitación de un grupo de organizaciones que ya había perpetrado el primer movimiento de boicot contra Facebook.

La lista de 'celebrities' es larga y aumenta por minutos: Katy Perry, Jamie Foxx, Ashton Kutcher, Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sacha Baron Cohen, Naomi Campbell, Demi Lovato, Mark Ruffalo... y muchos, muchos más. En pocas horas, el mensaje ha calado en más de 200 millones de cuentas en diferentes plataformas de medios.

A finales de junio, el colectivo -que incluye nueve organizaciones como la asociación judía contra el antisemitismo Anti Defamation League (ADL) y la organización de defensa de derechos de los negros NAACP- lanzó la etiqueta #StopHateforProfit ("Alto al odio con fines de lucro").

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation - created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020

Facebook claims they address hate, yet they continue to look the other way as racist, violent groups and posts sow division and split America apart – only taking steps after people are killed. (1/2) pic.twitter.com/AfO70nEEo8 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 14, 2020

Y varios de los principales anunciantes de Facebook habían renunciado temporalmente a comprar espacio publicitario en las plataformas de la red social.

Violencia, racismo, odio y desinformación

Los activistas acusan a Facebook de desempeñar un papel en la "incitación a la violencia, la difusión del racismo y el odio, y de contribuir a la desinformación sobre el proceso electoral" en Estados Unidos, que elegirá nuevo presidente en noviembre, dijo la ADL en un comunicado.

"No puedo permanecer en silencio mientras estas plataformas sigan permitiendo la propagación del odio, la propaganda y la desinformación", ha escrito Kim Kardashian en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Esposa del rapero Kanye West y una de las personalidades más populares del mundo en Instagram, con 188 millones de seguidores, Kardashian también congelará su página de Facebook.

"La desinformación puede ser dañina (...) Facebook y otras plataformas sociales pueden detener la amplificación del odio y el debilitamiento de la democracia", ha escrito también la actriz estadounidense Kerry Washington.

Misinformation can be harmful. It’s up to us to do our research and make sure what we’re sharing is correct information. It’s up to Facebook and other social platforms to stop the amplification of hate and the undermining of democracy. #StopHateForProfit. https://t.co/BY2kGrYl7B — kerry washington (@kerrywashington) September 15, 2020

A principios de julio, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con representantes del movimiento, quienes exigieron 10 medidas inmediatas.

Pero solo aceptó una: el nombramiento de un líder de alto rango con experiencia en la defensa de derechos civiles.

Así, los activistas -que piden a Facebook aumentar los recursos asignados a la lucha contra el contenido de odio y eliminar la información falsa sobre las elecciones presidenciales- han decidido continuar su protesta, que incluye este llamamiento todos los internautas, empresas, celebridades o personas influyentes para boicotear Instagram el miércoles.

En agosto, Facebook anunció que había eliminado unas 790 cuentas vinculadas al movimiento QAnon, una teoría de conspiración a favor del presidente Donald Trump, quien busca un segundo mandato.

Y a principios de septiembre, la plataforma también ha anunciado un endurecimiento de sus normas sobre la publicidad política.