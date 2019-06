Katy Perry y Taylor Swift firman la paz con galletas

Katy Perry ha compartido este miércoles una foto con un gran plato de galletas caseras en Instagram con la que confirma que su enemistad con la también cantante Taylor Swift está ya olvidada.

El mal rollo entre ambas estrellas de la música viene de lejos, pero Perry la ha zanjado mediante esa dulce imagen, que ha titulado "Feels Good "("Pinta bien"), en un doble sentido hacia las galletas y hacia su retomada relación con Swift, a la que ha etiquetado en la imagen para que quede claro que el mensaje es para ella.

Ver esta publicación en Instagram feels good 🧡 @taylorswift Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 11 Jun, 2019 a las 4:52 PDT

Para darle más insistencia al asunto, ha datado la foto en un inexistente lugar que ha llamado "Let's Be Friends", "Seamos Amigas". En el plato de las galletas se puede leer, pintado con lo que parece sirope: "Peace at last" ("Al fin la paz").

Para mayor alegría de quienes buscaban la reconciliación en la pareja, Taylor Swift ha contestado la foto publicando avarios emoticonos de corazones. La instántanea de las galletas ha conseguido más de 1,2 millones de Me gusta, mientras que los corazones de Swift ha conseguido cerca de 70.000 en apenas 12 horas.