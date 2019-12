Kristen Stewart, actriz de la década

Con motivo de la entrada del nuevo año, la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA), presidida por Scott Menzel, ha impulsado unos galardones que, además de elegir a los filmes y los intérpretes de la temporada, también reconocerán a algunos artistas por su trabajo a lo largo de estos últimos 10 años. Así, el premio a la actriz de la década será para Kristen Stewart, que debutó en la gran pantalla y en el teatro siendo una niña, a pesar de confesar que en alguna ocasión fue rechazada en los 'castings' por su aspecto masculino.

Así lo anunció la asociación en su cuenta de Twitter:

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d