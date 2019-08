Larry King se divorcia de su séptima esposa a los 85 años

Su nombre está asociado indefectiblemente a la cadena CNN porque es historia de la televisión. Hablamos de Larry King que ha pedido el divorcio de su séptima esposa, Shawn Southwick King, una excantante y también presentadora de televisión con la que llevaba casado casi 22 años. La confirmación la ha realizado el abogado del famoso periodista y escritor. King tiene actualmente 85 años, su esposa, 59.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 1997 y tienen dos hijos en común, Chance, de 20 años y Cannon, de 19. En la demanda de separación, presentada a principios de verano, se alegan "diferencias irreconciliables" pero por lo visto detrás de todo estaría una supuesta aventura extramatrimonial por parte de Shawan que había durado más de un año. Sobre este asunto, una fuente próxima a la pareja llegó a comentar en la revista 'People' que Larry estaba "completamente avergonzado y angustiado y no sabe que hacer".

En cambio, King y Southwick negaron esta aventura en una entrevista a la revista 'Home & Family' en agosto del 2016. "He estado en este negocio 60 años y he lidiado con los rumores durante mucho tiempo. Los rumores son lo que son, rumores. Y no les presto atención", dijo entonces el conductor del 'talk show' Larry King Live, que dejó en el 2010 después de 23 años en antena.

King, famoso por sus tirantes y sus gafas y por no incómodar a sus invitados, realizó en ese espacio unas 50.000 entrevistas, desde estrellas de Hollywood, hasta políticos, pasando por deportistas, creyentes de ovnis y autores de teorías conspirativas.