Lena Headey: "No acostarme con Weinstein afectó una década a mi carrera"

Lena Headey, la actriz que interpreta a la implacable Cersei de 'Juego de tronos', ya contó en octubre del 2017, cuando se destapó el escándalo de los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein, que había tenido dos encontronazos con el influyente productor de Hollywood. Ahora, ha confesado que no haber accedido a sus peticiones sexuales le costó 10 años de carrera.

"Cuando se descubrió que era un baboso, a una escala mayor de lo que yo sabía, empecé a pensar que joder, quizá no habérmelo follado impactó una década de mi vida laboral", ha explicado la actriz al periódico 'Sunday Times'. "Porque hice dos trabajos para Miramax [la productora de Weinstein] antes de esos incidentes, y después no hubo nada", ha afirmado la intérprete, cuya carrera se vio relanzada al fichar por la exitosa serie basada en la saga literaria de George R. R. Martin.

Headey, que está promocionando la octava y última temporada de 'Juego de tronos' (que se estrenará el próximo 14 de abril), también ha afirmado que está contenta porque los papeles femeninos de la serie han pasado "de mujeres oprimidas y maltratadas en las primeras temporadas, a mujeres destacadas y estrategas, algo que refleja los cambios recientes en la industria del entretenimiento. Es lo que está sucediendo en la vida real".

LOS DOS ENCONTRONAZOS

Cuando a finales del 2017 se destapó el tema de los abusos sexuales de Weinstein, Headey ya desveló a través de Twitter sus dos desagradables encuentros con el que fuera pez gordo de Hollywood. El primero se produjo cuando acudió al Festival de Cine de Venecia para presentar la película 'El secreto de los hermanos Grimm'.

La actriz explicó cómo Weinstein le propuso pasear por la orilla de los canales venecianos cuando "de repente se paró e hizo comentarios y gestos sugerentes". "Solo reí, estaba en 'shock', pensaba que tan solo se trataba de una broma", relató la actriz, que consiguió solventar la situación respondiendo "¡Sería como besar a mi padre!", e instándole a "tomar una copa y volver con los demás". "Nunca más volví a trabajar en una película de Miramax", afirmó ya entonces Headey.

TENSIÓN EN EL ASCENSOR

El segundo encuentro fue en Los Ángeles, años después. "Siempre había pensado que nunca volvería a intentar nada conmigo, no después de mi reacción. Creí que respetaría mis límites y quizá quería hablar de un posible trabajo. Desayunamos, hablamos de películas y de hacer películas. Me hizo varias preguntas acerca de mi vida amorosa, pero cambié de tema a uno menos personal. Entonces se fue al lavabo, y cuando volvió me propuso subir a su habitación para darme un guion", contó la actriz, que recuerda cómo, al entrar en el ascensor, "el ambiente se enrareció, mi cuerpo se puso en alerta".

"Le dije a Harvey: 'No estoy interesada en otra cosa que no sea trabajo. Por favor, no pienses que estoy aquí contigo por otra razón, no va a pasar nada'". Unas palabras que el productor no se tomó nada bien: "Se quedó en silencio, furioso. Salió del ascensor y fue hacia su habitación", relata la actriz, que se sintió "completamente indefensa" con la mano del productor agarrada a su hombro. Después que la tarjeta de la habitación de Weinstein no funcionara, este "se enfadó mucho" y la llevó de vuelta al ascensor.

"Me llevó a través del hotel hasta el aparcamiento, agarrándome y sujetándome con fuerza la parte posterior de mi brazo. Pagó mi coche y me susurró el oído: 'No hables sobre esto con nadie, ni con tu mánager, ni con tu agente'. Entré en el coche y lloré", concluyó Headey acerca de unos hechos que un representante de Weinstein ha negado a la revista 'People'.