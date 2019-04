'Lo importante no es el envoltorio, es el mensaje': así denuncian estos jóvenes el machismo en las canciones

"Pégale. Azótala. Sin miedo, que no hace nada. Mírala, si sonríe. Le gusta". "No me hagas abusar de la ley que empiezo contigo. Si sigues con esa actitud, voy a violarte". "Me pegó. Y yo lo sentí como un beso. Me pegó y me di cuenta de que me quería".

Qué pasa si a esta letra se le pone una melodía? El consumo de canciones con este tipo de letras machistas, que fomentan estereotipos y alimentan la cultura de la violación o la violencia, es muy habitual. Millones de personas en todo el mundo, muchos jóvenes, interiorizan y normalizan estas peligrosas frases. Sin embargo, cuando están en otro formato su mensaje parece pasar desaparcibido.

Aunque no es la primera vez que se pone en foco en las letras machistas, sí es la primera que el discurso proviene de un grupo de jóvenes dispuestos a cambiar esta percepción. En un vídeo viral en redes sociales, los alumnos de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo de Cuenca han manifestado su rechazo al consumo de estas letras.

Lo han hecho a través de un vídeo viral en el que chicos y chicas van contando, sin música y sin contexto, lo que dicen estas canciones. "Por amarte sería capaz de todo sufrimiento", "no es culpa mía si la puedo lastimar" o "serás el jefe y te respetaré" son algunas de las frases que se cantan hasta la saciedad día tras día. Tras recopilar estos conceptos, las jóvenes toman la palabra y denuncian: "Por qué así te suena mejor?"

Las mujeres toman la palabra y recuerdan que son canciones que consumes, cantas y bailas. "Lo importante no es el envoltorio, es el mensaje. Mensaje que llega a millones de personas plagados de tópicos machistas que nos denigran, humillan y cosifican. Que no te lo adornen. La música es cultura y en la cultura no cabe el machismo. Tú decides", concluyen.