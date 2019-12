Londres vive la gran noche de la moda

Alfombra roja de las importantes el lunes por la noche en el Royal Albert Hall de Londres. Y lección magistral de estilo, sin necesidad de llevar serpientes ni lucir 'grillz' en los dientes. Los Fashion Awards son otra cosa y por aquí desfilaron, imponentes, un buen número de estrellas. Entre las premiadas estaba la modelo londinense Naomi Campbell, que cumplirá 50 años el próximo mayo y que sigue activa. La 'top' se deshizo en lágrimas al recoger el galardón Icono de la moda "por su contribución a la industria de la moda y su carrera como supermodelo, además de su labor filantrópica con asociaciones benéficas y su increíble esfuerzo por dar una mayor visibilidad y un futuro, especialmente a África".

Campbell, vestida con un diseño plateado con transparencia de Alexander McQueen, se emocionaba por abrir un camino: "Hoy he sabido que soy la primera mujer negra en recibir este galardón. Eso me permite contar quiénes son mis iconos de estilo: Grace Jones, Josephine Baker, Eartha Kitt, Donyale Luna, Bethann Hardison, Naomi Sims, Dorothy Dandridge, Diana Ross, Diahann Carroll, Janet Jackson y Tina Turner", dijo, citando a mujeres artistas, activistas, modelos, actrices, cantantes y empresarias negras de distintas épocas."Podría seguir y seguir, pero quiero agradeceros que me allanarais el camino y que inspirárais a toda una generación". Y es que la diversidad en la industria de la moda ha sido uno de los caballos de batalla de Campbell y en varias ocasiones ha denunciado el racismo sufrido.

De ahí que Campbell también se alegrara de que la joven sursudanesa Adut Akech, una de las maniquíes revelación y también de raza negra, fuera premiada como Modelo del Año. Ambas se abrazaron cariñosamente después de recibir sus premios. Akeck lució un espectacular vestido verde esmeralda de Valentino.

Otro clásico que fue homenajeado a sus 85 años fue Giorgio Armani, que recogió un premio en honor a los logros excepcionales conseguidos en su ditalada carrera, el llamado Outstanding Achievement Award, por su "su visión atemporal del estilo y su capacidad para liderar un camino que otras firmas han seguido", según dijo Caroline Rush, CEO del British Fashion Council. Armani acudió a la gala acompañado por Julia Roberts y Cate Blanchett. Por su parte, la cantante, actriz y diseñadora Rihanna, recibió el premio a la mejor firma de lujo urbano: Fenty.

Daniel Lee, director creativo de Bottega Veneta, arrasó en el palmarés. Ganó el premio a mejor diseñador de accesorios del año y a mejor diseñador de ropa femenina. También se hizo con la categoría de mejor diseñador del año y convirtó a Bottega Veneta en la mejor marca del 2019.

Numerosos rostros del cine y la moda protagonizaron una de las galas más rutilantes del año y en la que no acudió nadie de la familia real británica –el año pasado estuvo Meghan Markle–. Naomi Watts lució un traje negro que dejaban sus hombros al descubierto. Shailene Woodley, conocida por su aparición en 'Big Little Lies', llevó un diseño voluminoso en tonos azules creado por Pierpaolo Piccioli, el diseñador creativo de Valentino, para Moncler. Alexa Chung llevó un vestido negro de lentejuelas de su propia firma. De Etro era el vestido de la conocida 'influencer' italiana Chiara Ferragni. Donatella Versace llevaba un ajustado vestido rosa. A la presentación también estuvieron Jon Kortajarena, David Gandy y el cantante Boy George.