Maitland Ward, de estrella Disney a estrella porno

De Disney Channel a Deeper.com y Pornhub. La actriz Maitland Ward ha dado un doble salto con tirabuzón estilo Simone Biles para relanzar su carrera en el mundo de la interpretación enfocada ahora en el cine para adultos. ¿Si Bella Thorne -otra niña Disney metida a directora de cine XXX- lo ha hecho, por qué ella no? La exestrella de la serie familiar de los 90 'Yo y el mundo' (Disney-ABC ) tiene sección propia en las webs porno más famosas, donde la pelirroja acapara vídeos 'hot' en diferentes categorías y disciplinas sexuales. Además, ahora acaba de estrenar, el pasado 4 de octubre, su última película porno titulada 'Drive': una historia en la que tiene un papel protagonista como dominatrix.

La pirueta es brutal. Cuando en 1998 se incorporó a la serie juvenil encarnaba a una chica mona, Rachel McGuire, que compartía piso de estudiantes con otros dos muchachos. Pero todo más blanco que en 'Friends'. Ahora, a sus 42 años, defiende que su drástico cambio "es un movimiento comercial inteligente".

Asegura en una entrevista concedida a 'In Touch Weekly' que sus compañeros de 'Yo y el mundo' 'Boy Meets World', como la actriz Trina McGee, le han enviado "toneladas de apoyo" en su debut en el porno. También asegura Ward que otras intérpretes de Hollywood han aplaudido su decisión.

"Leí el guión y pensé: 'Esto está muy bien escrito, y mi personaje es muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora". La película, dirigida por la veterana actriz porno Kayden Kross, presenta a Ward como una mujer "inocente" que está comenzando a salir de su caparazón mojigato, en un evidente guió a la vida y carrera de la propia exestrella Disney.

Los fans más veteranos de Ward no deben de haberse sorprendido por este cambio de guión en la carrera de la actriz, pues los selfis que ha ido colgando desde hace años en Instagram -con poca ropa y poses sugerentes- denotaban su gusto por lo sexual. "Ha sido una evolución", cuenta ella a la revista. "Ha sido un viaje auténtico, todo lo que he hecho por el camino era algo que quería explorar y hacer; es mi estilo exhibicionista", incide. "He madurado. Yo soy así".

LA ESTELA DE THORNE

Cuirosamente, Ward no es la única exestrella Disney que apuesta por el cine porno. Aunque un poco diferente, este es el caso de Bella Thorne, que se ha metido a directora debuntado con una película para mayores de 18 años titulada 'Her & Him' que le ha valido un galardón de Pornhub. La también modelo, cantante y actriz, de 22 años, hizo su posado para una revista con tan solo seis semanas. A los 6 años tuvo su primer papelito en una película. Y en el 2010 asumió el papel de CeCe Jones, una bailarina en la serie 'Shake It Up' -'A todo ritmo'- de los canales de Disney, conviritiéndose en una actriz muy popular entre los adolescentes.

En agosto del 2016 anunció que era bisexual y que mantenía relaciones con el rapero Mod Sun y con Tana Mongeau, una música y modelo famosa en las redes sociales. El pasado julio, sin embargo, precisó que en realidad "era pansexual, y no lo sabía".

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019

En los últimos meses la actriz también se ha visto envuelta en varias polémicas. Este verano publicó en Twitter fotos suyas desnuda ante la amenaza de un 'hacker' de compartirlas públicamente. Esto le valió las críticas de la actriz Whoopi Golberg, que le afeó que tuviera la costumbre de hacerse fotos en cueros. "¿Así es como quieres que sean nuestras mujeres? ¿Que sean temerosas de su sexualidad? ¿Es eso lo que quieres? Yo no (...). Y estoy ofendida por Jennifer Lawrence, quien se sintió públicamente violada. Estoy ofendida por cada persona que se suicidó porque alguien filtró sus desnudos. Tu opinión sobre este tema es realmente horrible y espero que cambies tu mentalidad, ya que estás en un programa que le habla a chicas jóvenes", le respondió en un encendido comunicado.

Tras la famosa gala de los Globo de Oro del 2018, a la que los actores acudieron de negro para protestar contra el acoso sexual, Thorne confesó en Instagram que había sido objeto de abusos sexuales y psicológicos hasta los 14 años. "Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la maldita noche, esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez", denunció.