Marc Jacobs recupera a Christy Turlington

Junto con Naomi Capmbell, Elle Macpherson, Claudia Schiffer y Linda Evangelista, Christy Turlington marcó una época dorada, la de las 'top models' de los 90. Ahora, a sus 50 años, Turlington se ha asomado excepcionalmente a los focos de la moda gracias a su amigo el diseñador Marc Jacobs. Ambos son los protagonistas de la nueva campaña publicitaria del norteamericano. Aparecen como una pareja que recuerda a los clásicos del Hollywood dorado, puro glamour, en una especie de secuencia cinematográfica en blanco y negro que firma el prestigioso fotógrafo Steven Meisel.

Turlington, que también cerró con un espectacular vestido de plumas el desfile de otoño invierno de Jacbos en las Fashion Week de Nueva York, explicaba los motivos de este regreso, que no tienen nada que ver con la nostalgia. "He conocido y adorado a Marc Jacobs desde que lo conocí a los 16 años. Este año he cumplido los 50 y he llegado a un punto en que me digo casi a todo: Y por qué no. Es la expresión que suele dar respuesta a las preguntas que me hago. Tengo una hija de 15 años Grace Burns que quiero que me vea y me escuche desesperadamente y este medio la moda, los desfiles, las redes es el que le habla", ha explicado Turlington, que dejó las pasarelas en el 1994, a los 25 años, para retomar sus estudios. "Ahora puedo decir exactamente -continúa cuándo y para quién desfilé por última vez".

Casada con el actor Edward Burns, la californiana, tras su retiro, ha promovido diferentes proyectos propios en torno a salud maternal alrededor del mundo, poniendo el foco en los países en vías de desarrollo, y ha puesto cara a la preocupación medioambiental y a la lucha anti tabaco, entre otras causas en las que se ha volcado. Todo ello le valió el reconocimiento de la revista 'Time' como una de las 100 personas más influyentes del 2014.

"NO VEO REBELIÓN"

No es la primera vez que el diseñador Marc Jacobs recurre en sus campañas a mujeres que rompen la barrera de la edad. En otoño del 2016 su campaña publicitaria tuvo como protagonistas a las actrices Susan Sarandon y Sissy Spacek y a los cantantes Marilyn Manson y Courtney Love, además de Cara Delevingne y Kendall Jenner. Jacobs, que vivió más de una década en París y la mitad insuflando nueva vida a Louis Vuitton, aseguraba en una reciente entrevista que le ha encantado volver la vista atrás "al 'allure' de pasado" "Es que miro la moda que hace la gente más joven y me parece que todo el rato es lo mismo. No veo rebelión ni nada arriesgado, nada tiene sustancia. Así que me he vuelto un clásico. Me gusta ver a las mujeres arregladas y que luzcan perfectas".