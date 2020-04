Meryl Streep bebe en homenaje a Stephen Sondheim

Parece que Meryl Streep sabe pasárselo bien en plena cuarentena. Desde su casa, y junto a Christina Baranski y Audra McDonald, la actriz se unió a un concierto virtual que rendía homenaje al compositor Stephen Sondheim con motivo de su 90 compleaños.

Y es que el homenaje, que se puede ver completo en YouTube, unió a leyendas del mundo de la interpretación. A parte de Streep y sus amigas, participaron Kelli OHara, Jake Gyllenhaal y Bernardette Peters.

Ver esta publicación en Instagram my favorite part 🍾🍸 #MerylStreep Una publicación compartida de Meryl Streep Source ♡⃛ (@softstreep) el 26 Abr, 2020 a las 8:22 PDT

En el vídeo, que se emitió en directo, la intérprete de ‘Mamma Mia’, vestida con un albornoz blanco, se tomó un whisky con sus amigas, que vestían el mismo atuendo. Empezó sirviéndoselo en un vaso, pero después optó por beber directamente de la botella, algo que conquistó a sus fans, que le dedicaron muchos tuits y comentarios en las redes. “Meryl Streep gana hasta las cuarentenas”, comentaba una tuitera.

Cuarentena día "ni se sabe": https://t.co/Gs2dqyQnaB — Esther Boix 🎀🌙 (@Satinest) April 27, 2020

Las tres actrices interpretaron una divertida versión de The Ladies Who Lunch, no sin antes brindar con sus copas y botellas. Desde luego, no parece que la actriz y sus amigas estén muy aburridas durante el confinamiento, y su divertido directo entretuvo a sus miles de fans durante un buen rato.