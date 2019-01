Miley Cyrus se burla de su embarazo

La cantante y actriz Miley Cyrus ha echado por tierra los rumores de que está esperando su primer hijo, producto de su reciente matrimonio con el actor Liam Hemsworth. «I’m not Egg-xpecting» (No estoy Egg-perando), pero me parece maravilloso escuchar cómo todo el mundo se siente tan feliz por nosotros… ¡Nosotros también estamos muy felices!», tuiteó la ex-Hannah Montana. Cyrus apeló al humor para la respuesta, después de que una simple fotografía de un huevo (egg, en inglés) haya batido esta semana el récord mundial con más me gusta en la historia de las redes sociales, al superar los 40 millones de corazoncitos. El objetivo de los creadores de la publicación era tratar de superar los 18 millones de like que en su día había recibido la fotografía del bebé recién nacido de Kylie Jenner, cosa que consiguieron con creces.

Cyrus, de 26 años, negó las especulaciones sobre su embarazo con esa imagen burlona: un montaje con una boca que saca la lengua sobre un huevo impreso sobre su barriga en una foto suya. «Ahora pueden dejarme tranquila y volver a centrarse en mirar un huevo», continuó. Miley Cyrus y Hemsworth se casaron el 23 de diciembre pasado en una ceremonia privada.

Los rumores acerca del embarazo de la cantante comenzaron tras haber sido captada en Miami por algunos fotógrafos, donde al parecer se le asomaba una leve tripita.