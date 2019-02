Miriam Sánchez, detenida por robar

Tras un tiempo viviendo de manera discreta sin aparecer en platós, Miriam Sánchez ha vuelto a ser noticia. Según Cotilleo, la exactriz de cine para adultos habría sido pillada infraganti cometiendo un robo en unos grandes almacenes.

El citado portal afirma que la ganadora de Supervivientes 2008, fue sorprendida por varios empleados del centro cuando estaría tratando de llevarse del lugar varios artículos sin pagar que sumaban un valor de 900 euros. Tras la esto, interpusieron una denuncia contra ella por la que fue detenida ante la presencia de numerosos clientes que se encontraban en el establecimiento en el momento de los hechos, y posteriormente trasladada a comisaría.

"Estoy destrozado. Me enteré de esto como el resto, leyendo la prensa, y no pude evitar tener ganas de llorar. Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago", ha declarado Pipi Estrada, expareja de Miriam y padre de su única hija."Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar", ha puntualizado el periodista deportivo cuando era cuestionado por los motivos que le podrían haber llevado a hacer tal cosa a la pareja de Cristo Vivanco, integrante de Los Vivancos, con quien mantiene una relación muy estable desde hace casi seis años.