Polémica con la elección de Gadot para interpretar a Cleopatra

El anuncio de la elección de la actriz israelí Gal Gadot (35) para interpretar en la gran pantalla a Cleopatra, la faraona más famosa del antiguo Egipto, ha encendido las redes sociales, que acusan a Hollywood de querer volver a "blanquear" la etnia de la reina. La próxima "película biográfica" de los estudios Paramount retomará el legendario papel que en 1963 interpretó Elizabeth Taylor y llevará el sello de Patty Jenkins. La directora volverá a contar con Gadot, a la que también eligió para protagonizar 'Wonder Woman' (2017) y 'Wonder Woman 1984', prevista para estrenarse en diciembre, si el covid lo permite.

"Como habréis oído, me he unido a Patty Jenks y Laeta Kalogridis ('Shutter Island', la guionista del proyecto) para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara", ha escrito Gadot en Twitter, en un mensaje en el que la actriz asegura que la de Cleopatra es "una historia que quería contar desde hace mucho tiempo".

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

El anuncio, sin embargo, ha desatado la ira en internet, donde muchos han criticado que una mujer "blanca" nacida en Israel haya sido la elegida para interpretar a una reina africana.

BLANQUEO DE HOLLYWOOD

"Hollywood siempre ha elegido a actrices estadounidenses blancas para interpretar a la Reina del Nilo. Por una vez, ¿no podrían haber encontrado a una actriz africana?", se pregunta el escritor y periodista James Hall.

Cleopatra was of European descent so they are right to portray her as white. She had no African descent in her. She was a product of the Ptolemeic incestuous marriages. Ptolemy was Alexernder The Greats most trusted general who oversaw Egypt when Greece ruled the known world — TEV (@PoohBoyW) October 11, 2020

Tachan de "blanqueo" la elección de Hollywood, tal como ocurrió con la mítica Liz Taylor en la legendaria película de los 60, o con Claudette Colbert (1934) o Vivien Leigh (1945).

La periodista Sameera Khan también ha criticado el 'casting' de Gadot. Se pregunta quién en Hollywood "pensaba que sería una buena idea elegir a una actriz israelí como Cleopatra (con un aspecto muy soso) en lugar de a una actriz árabe deslumbrante como Nadine Njeim". Y lo ha extendido también a la cuestión política: "Qué vergüenza, Gal Gadot! Tu país le roba la tierra a los árabes y tú robas sus papeles en películas".

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

ORÍGENES EUROPEOS

La propia guionista de la película ha aclarado que estaba ansiosa por escribir el libreto de Cleopatra, "posiblemente la mujer griega macedonia más famosa de la historia", recordando así los orígenes europeos de Cleopatra, descendiente de Ptolomeo I, un general grecomacedonio que estuvo al servicio de Alejandro Magno y que se proclamó rey de Egipto tras la muerte de este.

La industria cinematográfica ha sido acusada a menudo en los últimos años de asignar de manera demasiado sistemática roles que representan personajes "no blancos" a actores blancos, presumiblemente con la idea de aumentar los ingresos del cine, una práctica denominada 'blanqueo' por sus detractores.

"Estoy increíblemente feliz de tener la oportunidad de contar la historia de Cleopatra, mi faraón ptolemaico favorito y sin duda la mujer greco-macedonia más famosa de la historia", ha tuiteado Kalogridis, quien a su vez es de origen griego.

Incredibly excited to get the chance to tell the story of Cleopatra, my favorite Ptolemaic Pharoah and arguably the most famous Macedonian Greek woman in history.



Never thought I’d have the opportunity to tell a story like this, with women who have inspired me beyond words. — Laeta Kalogridis (@LKalogridis) October 11, 2020

Algunos internatuas denuncian que las críticas a Gadot son en realidad una cuestión de antisemitismo.