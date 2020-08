Publicadas unas fotos comprometedoras de Bill Clinton con una de las esclavas sexuales de Jeffrey Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton vuelve a verse involucrado en un escándalo sexual de primera magnitud, tras publicarse hace unos días que el mandatario había estado en la conocida como 'isla de las orgías de Epstein'. Ahora, el diario británico 'Daily Mail' publica unas fotos en las que se puede ver al dirigente con Chauntae Davies, una de las esclavas sexuales de Jeffrey Esptein que en el 2002, cuando se tomaron las imágenes, debía tener unos 22 años.

En las fotos se ve al expresidente sonriendo mientras Davies le da un masaje en el cuello durante una escala en Portugal durante un viaje con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a África en el 2002, en el famoso avión The Lolita Express. Clinton había acabado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos el año anterior.

