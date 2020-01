Rosie Perez avala la acusación de Sciorra contra Weinstein

El jueves, poco después de que Annabella Sciorra ofreciera bajo juramento el demoledor y conmocionado relato detallando cómo fue la violación de la que acusa a Harvey Weinstein, la abogada principal del productor pasó horas intentando poner en cuestión la versión de la actriz, interrogándola duramente sobre por qué no acudió a la policía, poniendo en duda su veracidad y llegando a emitir un fragmento de una entrevista en televisión en que bromeaba sobre haber mentido en entrevistas promocionales de prensa. La letrada, Donna Rotunno, le cuestionaba también por no habérselo dicho a nadie. Pero Sciorra sí se lo había contado a alguien: su amiga y también actriz Rosie Perez. Y este viernes, después de que el juez James Burke diera permiso para que testificara, la nominada al Oscar por Sin miedo a la vida ha avalado la acusación de Sciorra.

Según ha contado Perez, una noche de 1993 llamó a su amiga para salir juntas y cuando le contestó con la voz alterada le preguntó qué había pasado. Creo que ha pasado algo malo, creo que he sido violada, contestó Sciorra, que no quiso identificar a su agresor pese a las preguntas de Perez. No puedo, no puedo, me tengo que ir, le dijo entre lágrimas antes de colgar.

Perez ha dicho que siguió intentando llamarle toda la noche pero ella no cogía el teléfono. Lo intenté. Ella no quería hablar de ello. Estaba aún muy descompuesta.

La confirmación

Al año siguiente, cuando Perez se enteró de que Weinstein estaba acosando a Sciorra en Londres (un episodio que la actriz también relató en su declaración el jueves), le llamó. Le preguntó si era el productor quien le había violado unos meses atrás y Sciorra se lo confirmó. Le dijo entonces que debería denunciarlo a la policía pero la actriz le replicó: No puedo. Me destruirá. Destruirá mi carrera.

La defensa de Weinstein ha tratado de frenar el golpe que puede representar la corroboración de Perez poniéndola en cuestión, por ejemplo, por no haber ido a ver a Sciorra inmediatamente. Y cuando la actriz de Haz lo que debas ha replicado que estaba siendo respetuosa Damon Cheronis, uno de los abogados del productor, ha replicado con sorna ¿Respetuosa la noche de una amiga que podía haber sido agredida esa noche?. Perez ha explicado que entró en pánico. Cuando una amiga te cuenta algo así no sabes que hacer.