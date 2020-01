Selena Gomez: "Con el medicamento, mi vida ha cambiado por completo"

Después de cuatro años sin sacar disco (aunque sí algún sencillo) y alejada de los escenarios debido a sus ataques de pánico, Selena Gomez está preparada para volver a la vida pública. La cantante, que ya reapareció el pasado mes de noviembre en la gala de los American Music Awards, está de promoción de su nuevo álbum, 'Rare', que saldrá a la venta el próximo 10 de enero, y ha aprovechado para hablar no solo de trabajo, sino de muchos otros temas.

"Hablemos de todas las cosas de las que se supone que no debo hacerlo" empieza en su entrevista con la revista 'WSJ', donde habla de sus problemas de salud, de sus novios e incluso de su amistad con otra diva de la música, Taylor Swift.

El fin de su relación con Justin Bieber y con el cantante The Weeknd y su trasplante de riñón para hacer frente al lupus fueron los detonantes que la llevaron a sufrir ataques de ansiedad y depresión, que provocaron su ingreso en una clínica de rehabilitación. Este paso fue el detonante de su cambio de vida.

MUJER EMPODERADA

"Creo que tenía que pasar por todo lo que he pasado. Tenía una autoestima muy baja y es algo en lo que ahora trabajo constantemente. Ahora me siento empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que sucede en mi cabeza", confiesa. La espiral de autodestrucción en la que había caído no paró hasta que cumplió 25 años. "Mis altibajos eran realmente intensos y mis episodios depresivos podían tenerme fuera de combate durante semanas. Descubrí entonces que sí tenía un problema de salud mental y eso fue un gran alivio. Con el medicamento correcto mi vida ha cambiado por completo", explica.

La también actriz y productora de series como 'Por 13 razones' dedica buenas palabras para su amiga Taylor Swift. "Ella se presentó ante mí de una forma que no hubiese esperado. Llegué a ella porque me sentía herida y estaba pasando algo complicado con mi familia. Y año tras año y en cada momento de mi vida se ha demostrado que ella es una de mis mejores amigas. No estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos siempre", afirma.

BUSCA NOVIO

La cantante también se siente preparada para iniciar una nueva relación. En la entrevista que recoge Europa Press, una amiga de Selena, Julia Michaels, explica que la intérprete de 'Love you like a love song' busca novio, aunque tampoco es algo que le quite el sueño. "Una de las letras de sus canciones habla sobre la fina línea entre querer y necesitar. Sí, ella quiere un novio, pero no es una necesidad. Ella está bien sola y todos nosotros deberíamos de estarlo también".