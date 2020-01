Thomas Markle: "Simplemente diré que estoy decepcionado"

El mundo está en 'shock' tras el anuncio del 'Megxit' y, como no podía ser de otra forma, Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, también ha expresado su opinión sobre el anuncio del príncipe Enrique y Meghan de dar un paso atrás y dejar sus funciones como representantes de la monarquía británica. En exclusiva para la revista 'US Weekley', el progenitor ha declarado, lacónico: "Simplemente diré que estoy decepcionado".

Al parecer el polémico progenitor de Meghan no ve con buenos ojos la insólita elección del joven matrimonio, que han expresado su deseo de "trabajar para ser financieramente independientes" (si bien aún no se sabe exactamente cómo llevarán a cabo esta tarea) y de trasladarse a Canadá.

De sobras es sabido que la relación de Meghan con su padre, exdirector de iluminación de Hollywood, de 74 años, es prácticamente nula. Thomas, que no fue al enlace de los príncipes, en mayo del 2018, tras verse involucrado en un escándalo por pactar con un paparazzi unas fotografías, aún no conoce en persona a su yerno, con el que solo ha hablado por teléfono.

NI UNA FOTO DE ARCHIE

El pasado septiembre, además, en una entrevista con el 'Daily Mail', afeó a Meghan que no le haya presentado a su nieto, el pequeño Archie, de ocho meses. "Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla y ponerla en mi pared junto a la de Meghan. ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz Markle", decía con tristeza. "Nunca ha habido ningún problema entre Meghan y yo hasta hace bien poco. Me he callado porque Meghan estaba embarazada de Archie, pero ahora habloporque tanto ellos como sus empleados siguen empeñados en sacarme de su vida", decía.

Thomas Markle también explicó que para el 38 cumpleaños de la duquesa, el pasado agosto, le envió una tarjeta a través de su asesor financiero en Los Ángeles, pero no recibió respuesta.