Casi la mitad de traumatólogos del hospital de Plasencia se marcharán en diez días

El próximo día 15, cuatro de los diez facultativos con los que cuenta el servicio de Traumatología del hospital Virgen del Puerto cesarán en su plaza de Plasencia. Han obtenido plaza en el concurso de traslados convocado por la Junta de Castilla y León. La noticia es conocida ya por numerosos pacientes, que han mostrado su preocupación por cómo afectará al servicio la marcha de casi la mitad de los profesionales y aseguran que ya se está notando porque la lista de espera para consultas no se está moviendo, lo que el SES niega.

Respecto a las consecuencias que tendrá para el servicio, desde la gerencia del área de salud de Plasencia aseguraron ayer que ya ha iniciado las gestiones administrativas necesarias para la contratación de nuevos facultativos para cubrir esas cuatro plazas «a la mayor brevedad posible».

El SES ratificó que «espera poder resolver y formalizar las sustituciones necesarias en un plazo breve», lo que no garantiza que las sustituciones sean inmediatas. Es más, en previsión de que esto no suceda, afirmó ayer que «adoptará las medidas necesarias para que esta eventualidad no afecte a la calidad de la atención sanitaria que reciben los usuarios del área de Plasencia», medidas que no concretó.

Sin embargo, la alarma ya ha cundido entre algunos pacientes, sobre todo entre aquellos que están esperando cita para ser atendidos por facultativos de Traumatología. Esta misma semana se ha producido el caso de que un usuario, al que «dijeron que me llamarían a principios de verano», se ha puesto en contacto con el hospital para consultar cuándo estaba prevista su cita y «me han dicho que las citas están paradas y que solo se están atendiendo los casos más graves. Somos un montón de gente la que estamos esperando y, si Traumatología es normalmente el servicio que más retraso lleva, esto va para largo, ¿para cuándo nos va a tocar?»

A este usuario le indicaron que podía presentar una reclamación en la oficina de atención al paciente, pero considera que «no servirá de nada. Ya reclamé en otra ocasión y no me hicieron ni caso». Lo que algunos usuarios están haciendo es recurrir a la sanidad privada y «un trauma te puede cobrar unos 120 euros por una consulta y mucha gente no se lo puede permitir».

Ante estas quejas, la gerencia del área de salud aseguró ayer que la actividad asistencial se desarrolla «con toda normalidad y sin alteraciones de ninguna clase» porque la plantilla «está al completo» hasta el día 15.