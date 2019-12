Educación premia a dos alumnos de grado superior del Pérez Comendador

Dos alumnos de un mismo instituto, el IES Pérez Comendador de Plasencia, han resultado premiados en los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2018/2019 que convoca la Consejería de Educación y Empleo de la Junta.

Se trata de Elena Albalat, que ha terminado el grado de Proyectos de Edificación y Obra Civil con una nota de 9,47 y Javier Rollán, que finalizó el grado de Administración y Finanzas con un 9,67. La primera ha obtenido un premio extraordinario, dotado con 800 euros y el segundo, una mención honorífica sin dotación. Para ambos y para el instituto supone «una satisfacción y un orgullo».

Dado que podían presentarse a la convocatoria alumnos de toda la región, Albalat confiesa: «no me lo esperaba» y, de hecho, apunta que se presentó «por probar». Pero ha ganado y los 800 euros del premio le vendrán «muy bien» porque no ha conseguido todavía encontrar trabajo en el sector y no es optimista, «no lo veo fácil», afirma.

Más suerte ha tenido Javier Rollán que, gracias a las prácticas que ofrecen estos ciclos, ha conseguido trabajo después de terminar los estudios. «Primero me saqué el Grado Medio y estuve trabajando media jornada en la empresa para poder hacerlo. Después, me permitieron estudiar el grado superior» y sigue trabajando en una empresa de Toril.