Martín Palomino de Plasencia, la Junta incluye en el proyecto demandas de los empresarios

El 11 de marzo, hace casi ya dos meses, la Junta de Extremadura y los redactores del proyecto de adecuación de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia lo presentaron públicamente. Sin embargo, no estaba cerrado y, en este tiempo, la Dirección General de Infraestructuras Viarias ha mantenido reuniones con el ayuntamiento y los empresarios de la zona, que mostraron su descontento con algunos aspectos y también con el hecho de que no se les hubiera consultado antes. El objetivo era escuchar sus demandas y, según la Junta, se están incluyendo en el proyecto.

La Consejería ha señalado que la dirección general lo está "mejorando" y "atendiendo las reivindicaciones de los empresarios", centradas en "facilitar el acceso a los negocios y la permeabilidad del tráfico entre la vía principal y las vías colectoras".

Según la Junta, existe "una permanente comunicación con ellos, a fin de llegar a un buen entendimiento, por lo que se celebrarán las reuniones que sean necesarias".

No está fijado, por lo tanto, un plazo y, además, una vez que esté terminado el proyecto, "se sacará a exposición pública para atender todas las alegaciones", por lo que se abrirá un nuevo periodo de tiempo para estas. Hasta que no finalice este proceso, la Junta no sacará a licitación la ejecución de las obras.

Precisamente, uno de los aspectos que aún no se ha concretado es cómo se van a financiar, ya que el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, ha advertido que la colaboración del Gobierno es "imprescindible" y se necesitarán fondos europeos.