Rafael Lemus sobre Ángel Vadillo: "Acatamos la sentencia, no hemos sabido gestionar la situación"

Rafael Lemus, secretario provincial del PSOE de Badajoz, ha manifestado que "cuando conocemos la sentencia, como no puede ser de otra manera, la acatamos; es la primera vez que nos pasa, que se considere ilegible un candidato. Cuando presentamos la candidatura con Ángel Vadillo a la cabeza lo hicimos porque teníamos el precedente de que hace cuatro años se pudo presentar y la sentencia ya estaba dictada y había sido condenado, hubo un recurso por parte del PP para que no se presentara y el juzgado dictaminó que sí se podía presentar, pero es cierto que la juez habla de que la inhabilitación está en suspensión; ante eso asumí el error de haber considerado que era elegible y una vez que un juez dice que no lo es, pues se asume el error. No ha habido mala intencionalidad".

Ahora, ha explicado Lemus, que "pasará el orden de la lista y la candidata será la segunda, Marisa Murillo Díaz". E insistió en que "ha sido un error de interpretación jurídica que no hemos sabido gestionar, pues de haber sabido que no se podía presentar, evidentemente, no habríamos seguido adelante".

No obstante, ha indicado que "teníamos el asesoramiento jurídico tanto del abogado de Ángel como asesores nuestros que la candidatura era posible y era lo que quería la gente de Alburquerque, buena prueba de ello son los resultados que hemos obtenido en Alburquerque, que han sido maravillosos por parte del PSOE, pero bueno, al final la justicia es la que dictamina si se puede o no presentar".

Lemus ha descartado plantear el único recurso posible en este caso, ante el Constitucional, pero el PSOE no lo va a presentar.