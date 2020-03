España registra el mayor número de casos diarios por coronavirus pero los muertos suben menos

¿Los muertos suben menos? Pues vale, el que no se consuela es porque no quiere, siempre encontraremos alguien que esté peor o algún dato menos negativo que otros. Pero esto es un desastre sin paliativos, una catástrofe que nadie sabe cómo va a acabar. Y no vale buscar culpables, no es ético; tan sólo desear y confiar en que las autoridades lo hagan lo mejor que sepan y los ciudadanos demos ejemplo de civismo.