El PP de Orellana la Vieja denuncia que el alcalde convoca un pleno

El PP de la localidad pacense de Orellana la Vieja ha denunciado lo que considera una «irresponsabilidad del alcalde por convocar actos presenciales -un pleno y una comisión informativa- ante la crisis del covid-19», según manifiesta en un comunicado su portavoz local, Manuel Sierra. Lamenta «que no se hayan adoptado las medidas telemáticas necesarias para celebrar un pleno municipal», que considera «a todas luces evitable», pues «esta decisión ha puesto en riesgo a los funcionarios municipales y a toda la corporación».

El PP señala que había presentado dos escritos pidiendo al alcalde que lo desconvocara, sin que ello haya tenido efecto. El grupo popular asegura que pidió al gobierno local «que centre todos sus esfuerzos en la elaboración de medidas que den respuesta a las necesidades de las familias, autónomos, comercio y al sector de la hostelería y del turismo de la localidad». Además, los ediles populares anuncian que «renuncian a cualquier dotación económica por el ejercicio de su cargo en el ayuntamiento, durante todo lo que queda del ejercicio de 2020».

RESPUESTA DEL ALCALDE / Puestos en comunicación con el alcalde de la localidad, Cayetano Ramos, éste manifestó: «Hasta que no pase la circunstancia que estamos teniendo con el coronavirus, no vamos a hacer a hacer ninguna declaración al respecto. No vamos a seguir el juego que está desarrollando el PP, creo que como consigna a nivel nacional».

El regidor de Orellana la Vieja indicó: «Cuando pase todo esto, nos sentaremos a hacer política».