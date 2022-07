La segunda ola de calor se ha hecho notar en todo el país, pero especialmente en Extremadura, que ha registrado cuatro de las cinco temperaturas más altas de toda España. Las dos primeras de 42,4 y 42,1 grados en Badajoz y Mérida, respectivamente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Por ello, es necesario buscar formas de soportar el calor y refrescarse siempre que sea necesario, ya sea dándose un chapuzón o comiendo algo frío, ¿y qué mejor que los helados en verano?

Mercadona lo sabe y dispone de una gran variedad de helados en sus instalaciones que son recomendados, incluso, por entrenadores personales en redes sociales. Es el caso de Fran que, con más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, promociona un "producto TOP" de Mercadona.

Se trata de un polo de hielo sabor chocolate de la marca Hacendado. "Gente hoy os traigo esta maravilla de Mercadona ahora que llega el veranito. Sus únicos ingredientes son: agua, azúcar y cacao. Pero Fran eso no es realfood. Keep calm que no pasa nada! El azúcar no es el enemigo sino el sedentarismo, y de sabor está riquísimo", explica el influencer en su publicación.