Si te encuentras de vacaciones y no dispones de muchos utensilios pero quieres preparar un postre casero, tenemos la tarta perfecta para ti. Su preparación es sencilla, lleva ingredientes fáciles de conseguir, no le hace falta azúcar e incluso, no necesita ni horno ni batidora.

A continuación, te explicamos cómo preparar la tarta de limón definitiva para el verano. Ingredientes Galletas para triturar

Media taza de aceite de coco derretido

Una taza de leche desnatada

300 gramos de queso crema

Tres cucharadas de gelatina sin sabor

Un cuarto de taza del zumo de un limón

Una cucharada de ralladura de limón

Una cucharada de esencia de vainilla (opcional)

Edulcorante al gusto: sirope de agave, stevia o panela. Receta En primer lugar, hay que triturar galletas hasta que queden como arenilla para ir formando la base. También, se derrite mantequilla en el microondas, aunque podemos usar aceite de coco si queremos una opción más saludable. Después, se mezcla con las galletas trituradas. Para picarlas se meten en una bolsa de plástico y se machacan con un rodillo o una botella. Esta mezcla se coloca en el molde y se mete en la nevera durante una hora. Por otro lado, comenzamos a preparar la tarta. Respecto a la gelatina, se siguen las indicaciones del fabricante. Después, se integra el queso crema con el zumo del limón, la ralladura, la leche, el edulcorante elegido y la esencia de vainilla. Lo último que se añade es la gelatina ya fría. Cuando ya estén todos los ingredientes incorporados, se vuelca toda la mezcla sobra el molde y se mete en la nevera durante cinco horas aproximadamente. La tarta se puede cubrir con una mermelada de frutos rojos o darle un toque crocante con una capa de granola casera.