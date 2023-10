Seguro que no te resistes a un buen bizcocho, pero seguro también que no te apetece pasarte horas en la cocina, ni utilizar ingredientes poco saludables y que te engorden. Pues, si es así, te mostramos la receta fácil e ideal para ti. Si sigues todos los pasos, conseguirás un bizcocho delicioso, esponjoso, saludable y de pocas calorías, ya que no necesitas ni huevo, ni harina, ni azúcar y sin encender el horno. Y, además, es muy fácil de elaborar y en diez minutos.