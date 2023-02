La semana ha empezado fuerte en el mundo del corazón. 'Sálvame' ha destapado uno de los mayores secretos amorosos de las últimas década. Telecinco había anunciado que este lunes se desvelaría un bombazo que llevaba años guardado en un cajón. Así, el programa intenta ahora enganchar a la audiencia con una nueva historia, protagonizada por la leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. La buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos. Y una vez más, vuelve a demostrar que es un referente en la prensa rosa.

A las 16.00 horas, las presentadoras Terelu Campos y Adela González destaparon el escándalo amoroso: "Uno de los secretos mejor guardados de la prensa, desclasificamos la historia entre Maradona y esta mujer".

Según 'Sálvame', la relación de Maradona con la famosa mujer tuvo lugar cuando el futbolista llegó en la década de los 80 a España. "Ella no estaba casada en ese momento, según lo que contó él en su día. Estamos hablando de una de las mujeres más famosas de este país", afirmaba Adela González.

Con el objetivo de recabar más información, el programa mandó a Omar Suárez, reportero de 'Sálvame' a la residencia de la mujer: "Es tal estrella de este país que no sabéis la cantidad de veces que he ido a hacerle reportajes". Además, ha añadido lo siguiente: "Tiene mucha seguridad y no sé si voy a tener acceso pero lo vamos a intentar".

Es más, Omar Suárez, amigo del futbolista, ha contado que una vez salió ella en un anuncio y Maradona le dijo: “No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba”. Así, confirmaba el idilio, una aventura que sucedió hace más de 40 años.