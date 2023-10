Tres semanas después de su estreno, y tras no obtener los resultados de audiencia esperados, Mediaset ha cancelado el programa 'Cuentos chinos', con el que Jorge Javier Vázquez reaparecía tras varios meses alejado del foco meediático.

Él mismo lo confirmaba este jueves con un mensaje compartido en sus redes sociales en el que, despidiéndose de su público, se ha disculpado por no haber cumplido las expectativas que se crearon con su regreso a televisión: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda" ha confesado.

Un batacazo para Jorge Javier sobre el que se ha pronunciado su amiga y excompañera Carlota Corredera: "No he podido hablar con él, pero yo solo puedo decir una cosa y es que lo siento muchísimo por él y por el equipo del último al primero" ha revelado.

"Creo que la tele es así y a estas alturas ya estamos acostumbrados o tenemos que estar preparados, mínimamente, para que pasen cosas como esta" añade, explicando que "la fórmula mágica de la televisión no existe y unas veces funciona que lo haces y otras veces no". "Y este caso pues los datos no han sido los esperados para la cadena" continúa, reconociendo que para ella "tres semanas también es poco tiempo, pero bueno yo no estoy en los despachos".

Su mensaje tanto a Jorge Javier como al resto del equipo de 'Cuentos Chinos', "que les deseo lo mejor y que ojalá nos volvamos a encontrar todos muy pronto porque la tele es como la noria que da muchas vueltas". "En esta ocasión no ha salido bien, pues seguro que la siguiente" apunta.

Sobre cómo se habrá tomado el presentador este varapalo, Carlota desvela que "Jorge es fuerte pero también es muy frágil. Toda la gente que trabajamos de cara a los demás, de cara al público, somos gente muy frágil, ¿no? Y muy vulnerable, no todo el mundo está tan expuesto a saber lo que opinan de ti".

"Yo espero que ahora mismo pues haga borrón y cuenta nueva, y seguro que le esperan enormes proyectos, o sea, Jorge tiene 53 años, ¿no? Y además yo creo que es una persona que es feliz trabajando, ¿no? Y espero poder verle muy prontito" ha concluido.

No es el único tema sobre el que ha hablado la gallega, que no ha dudado en responder a Frank de la Jungla después de que la criticase en redes sociales a raíz de su defensa de Jenni Hermoso tras el beso no consentido de Luis Rubiales. El presentador la nombró directamente en su canal de YouTube: "¿Te acuerdas Carlota Corredera cuando en tu programa jugabais a besos robados en la televisión y os dabais 'piquitos' sin permiso? Esa es la hipocresía del feminismo", aseguraba.

Unas palabras a las que Carlota prefiere no dar importancia: "Ni lo he visto, pero cada uno puede opinar libremente. O sea, yo lo que he dicho sobre Rubiales y el caso Jenni Hermoso lo mantengo palabra por palabra. Jamás le he robado un beso ni le he dado un beso no consentido a nadie, ni invitado ni compañero, así que me parece que las circunstancias que ocurren en un plató de televisión, si estamos hablando de besos consentidos o de juegos o de show, creo que no es comparable" ha afirmado, asegurando que le parece "peligroso y perverso" que Frank Cuesta pueda "comparar lo que pase en un plató entre compañeros con esto. Hay cosas que me pasan como muy frikis y esta es una de ellas, pero no le vamos a dar más bola".