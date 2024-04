Desde que Jessica Bueno y Luitingo coincidiesen durante su participación en ‘GH VIP’, ambos han construido una bonita historia de amor de la que han hecho partícipes a sus seguidores en las redes sociales. Ha sido ahí donde el artista ha compartido ahora unas tiernas palabras dirigidas a la modelo. Como ya es habitual en la pareja, Luitingo ha dedicado su última publicación en las redes sociales a su novia. El cantante ha subido una fotografía de la modelo, quien aparece sentada en el asiento del copiloto del coche con la mirada fija en el horizonte mientras su chico capturaba el momento.

Sin embargo, el lugar desde el que este último ha escrito el mensaje dedicado a la protagonista de la imagen no ha sido otro que teniéndola “echada a su lado”: “He girado un momentito el móvil para escribirte lo que se me ha venido al corazón. Jessica, gracias por todo”, ha comenzado expresando.

Después, no ha dudado ni un solo segundo en alabar los sentimientos que le genera el amor que recibe por parte de su novia: “Toda la belleza extrema que tienes exterior, la tienes el doble de interior. Compartir contigo cualquier segundo, es una dosis de vida y alegría para mí”, ha continuado Luitingo.

Se sinceran en "Un cuento imperfecto"

Jessica Bueno y Luitingo reciben la visita de Yolanda Claramonte y Jorge Moreno para hablar de sus relaciones y el amor. Los cuatro se mojan y desvelan cuáles son sus posturas favoritas o lo que más les saca de quicio de sus parejas. Además, Yoli, que sabe muy bien lo que es enamorarse dentro de ‘Gran Hermano’, advierte a los presentadores del videopodcast sobre los problemas que pueden tener en su relación tras terminar su paso por la casa de Guadalix, ya que ella vivió una situación similar con su expareja Jonathan Pérez.

La pareja se pone al frente de ‘Un cuento imperfecto’ en su segunda temporada. La pareja que nació en la casa de Guadalix de la Sierra para que todo el mundo pudiera conocer los detalles de su relación. Si quieres descubrir cómo continúa no te pierdas el próximo programa y recuerda que puedes velos de forma sencilla a través de la app o la web de Mitele, donde puedes ver todo el contenido de forma sencilla, dónde y cuándo quieras, desde tu smart TV, smartphone o tablet.

"Cuando tú te sientes inseguro o mucho más pequeño que tu pareja, hace que tú quieras hacer pequeña a la otra persona", confesaba Jessica. "Me he callado, me he callado, me he callado y cuando me he dado cuenta he entrado en un camino tan largo de infelicidad... Y he tenido inseguridades porque he tenido relaciones que me lo han creado", contaba Lutingo.

Jesisca también se ha sincerado sobre el inicio de su relación con Luitingo. "Yo contigo, ya lo sabes he tenido mucho miedo a lanzarme... Solo llevo un año divorciada", confesaba.

Un adelanto a una entrevista donde la sinceridad es la protagonista que Fiesta ha colgado en su cuenta oficial de X (antigua Twitter).