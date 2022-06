Empresarios: gente de otra pasta

Veintisiete años, que se dice pronto. Mañana se entregan los Premios Empresario Extremeño del Año y aún me parece ayer cuando estábamos preparando la primera edición. Es una noche de relumbrón y también la culminación del trabajo de muchas personas, que desde hace meses añaden a sus tareas diarias en el Periódico Extremadura las derivadas de este acontecimiento. Estos galardones fueron los primeros y quizá por eso tienen todavía aún más valor. Después vinieron sucedáneos e imitaciones. Los Premios Empresario Extremeño han demostrado también una sorprendente capacidad de resiliencia. Como comprenderán hubo épocas mejores, peores y muy malas, pero estuvieron ahí como ‘termómetro’ del mundo de los negocios.

Conocer a los ganadores de estos casi treinta años de convocatoria me ha permitido hacerme una idea del perfil del empresario extremeño. Normalmente se trata de hombres hechos a sí mismos, que han superado adversidades mayúsculas (crisis, incendios, falta de apoyos, burocracia…) gracias a una voluntad firme de crear riqueza y empleo. El enriquecimiento propio y lícito no es su objetivo. Los empresarios que verdaderamente triunfan van detrás de un sueño. Fíjense en José Noriega, nuestro flamante ganador de este año. Hace treinta años se subió a un camión y ahora su flota de vehículos llega a los mil. Sigue enviando víveres a Ucrania, jugándose el tipo, y cuando hubo que dar la cara en momentos complicados la dio ante los medios de comunicación. Esa es la otra pasta de la que están hechos quienes tienen el reconocimiento en los Premios Empresario. No puedo olvidar que también hay entre los patronos quienes no realizan sus funciones con la ecuanimidad necesaria, pero hoy no toca mirarse en ese espejo, sino en el de quienes cada día construyen Extremadura desde el afán de convertirla en tierra de prosperidad.