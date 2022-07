Dice Vara que al día siguiente de las elecciones en Andalucía, reunida la ejecutiva federal del PSOE en Madrid, todos tenían la misma cara que los pollos de Simago. Lo afirmó el viernes en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Es la primera vez que un líder socialista se refiere públicamente, y en este caso gráficamente, al estado de ánimo que se les quedó a todos en Ferraz cuando Juanma Moreno se alzó en Andalucía con una mayoría absolutísima y echó por tierra la estrategia del PSOE de meter miedo diciendo ‘peligro, que viene Vox’. Le salió mal la jugada porque todo el centro ideológico les escuchó pero lo que hizo fue votar al PP para que no salieran los de Abascal y, claro, al PSOE le paso por encima un camión de dieciséis ruedas.

Los pollos de Simago son esos que estaban antaño en el mostrador del emblemático supermercado de Badajoz con cara de llevar muchos días muertos. Y es que la cara de la ejecutiva del PSOE ese día era precisamente esa, de llevar varios días muertos, empezando por el propio Pedro Sánchez que tenía el rostro desfigurado, de salir corriendo antes de que llegue el tsunami. Sin embargo, el portavoz del partido, se supone que haciendo de tripas corazón como es su obligación, salió después a la rueda de prensa con los periodistas y más que menos vino a decir que aquí no había pasado nada. Vamos, que el príncipe iba desnudo pero todos tenían que afirmar que estaba vestido para seguir viviendo en la corte.

La verdad que es que si se quiere poner solución a un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Diagnosticarlo y luego darle tratamiento, porque el PSOE tendrá que asumir ya que la guantada del PP en Andalucía ha sido antológica y que, de no reaccionar, puede que tenga sus consecuencias en toda España y afectar a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. También pueden seguir como si nada, que los populares no tendrán más que espera a la cita y recoger los frutos.

El PSOE va a ir a una campaña presidencialista, a potenciar el Varismo en contraposición al Sanchismo

Sánchez va a seguir en el sillón. No me cabe ninguna duda y, además, esta semana él mismo lo ha confirmado ante las voces que lo situaban en un puesto internacional tras su actuación en la cumbre de la OTAN. En consecuencia, me temo que los diferentes territorios lo esconderán en sus campañas electorales todo lo que puedan. Lo que no suma habrá que ponerlo en el asiento de atrás. Una cosa es el PSOE y otra el Sanchismo y de explicarlo se encargarán los barones cuando llegue el momento. Por ahora un adelanto: en la misma entrevista de los pollos de Simago Vara dijo que a él, como a García Page en Castilla-La Mancha, le gustan los toros y defiende la caza, actividades que ha hecho propias la derecha y más concretamente Vox. ¿Esto que tiene que ver con Sánchez? Me temo que nada. No veo al presidente del Gobierno en las Ventas celebrando un festejo taurino ni calificando la caza como Bien de Interés Cultural como ha hecho Extremadura. Lo que trata de demostrar Vara --y le seguirán otros líderes territoriales socialistas-- es que el PSOE es muy grande y caben muchas sensibilidades.

Veremos si cuela. También veremos si el gobierno de coalición del PSOE con Podemos aguanta mucho más tiempo en la Moncloa y si Feijóo sigue en esa espiral ascendente que por ahora reflejan todas las encuestas. Los populares extremeños, de hecho, confían en ese empuje para tener alguna oportunidad en mayo del año que viene, que el viento de cola de Madrid les sea más que favorable. Porque presupongo que el PSOE de Extremadura va a ir a una campaña presidencialista como estrategia, a potenciar en este caso el Varismo en contraposición al Sanchismo como forma de gobernar para un amplio espectro ideológico muy amplio.

Los populares extremeños confían en el empuje de Feijóo para tener alguna oportunidad

Habrá que esperar a ver si funciona y también observar cuál es el comportamiento del resto de fuerzas políticas que han visto cómo el PSOE, de repente, se ha tambaleado en sus cimientos y, quién sabe, puede que no lo sepa corregir de aquí a un año, que Sánchez reste tanto que no haya candidato regional que lo levante.