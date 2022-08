Mejor el invierno, afán

Tampoco el presidente del Gobierno se salva de ser noticia de verano, como la semana pasada lo fue la reina Letizia por no persignarse (descubrimiento del periodista Lorenzo Álvarez, El Mundo) o como la próxima lo será la ministra Belarra por su animalismo, es decir, la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, ley que prevé la obligación de esterilizar a todos los gatos, prohibir la cría doméstica de mascotas y multar entre 500 y 10.000 euros a las que procreen (mascotas, se entiende), según publica Dani Valero en El Español.

Noticia de verano, mal está decirlo, perdónese, no es la noticia que se produce en verano, sino la que el verano produce. Y entre sus encantos está el que, pudiendo ser fake, los medios la publican seriamente. Alegremente. He aquí, por animal ejemplo, y ahora que la ministra Belarra está de vacaciones, este titular del jueves en el diario El Mundo: «Detienen a una mujer por cometer actos sexuales con su perro durante ocho años mientras su ex pareja lo grababa». De esta noticia, por cierto, solo cabe decir que la gravedad no son los actos, sino el agravante de que la mujer «participó voluntariamente». Ciertamente, hay que castrar a los gatos.

Pero se trataba del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es noticia de verano por un amor polaco, de nombre Paula, según el diario El Confidencial. De hecho, Paula es la socialista de confianza, «just your local socialista», dice. Y aunque reconoce que «los seres humanos no son perfectos y cometen errores, el jefe del Ejecutivo le ha hecho recuperar la esperanza en la política».

*Funcionario