De todos es conocida la importancia de las comas en una frase, de hecho si usted pensaba que el título hacía referencia a la atención primaria de la salud pública, se equivoca, existe otra también desatendida, además de la sanitaria, que es la especialidad de primaria en nuestro sistema educativo, no por la propia especialidad, ni por el resto de especialidades especialmente, sino por las políticas de recorte y ahorro, así como la implantación progresiva del bilingüismo a un coste cero, que están esquilmando las plantillas de los centros educativos, pero vayamos por partes.

Lo primero es aclarar que siempre ha habido habilitaciones, el que suscribe concretamente, y hace más de veinticinco años que cursé Magisterio por la especialidad de Música, está habilitado para impartir en Infantil, Primaria y Secundaria, por el plan de estudios, pero habilitado desde el primer momento para concursar o concurrir a dos especialidades, primaria y música. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando lo que venía advirtiendo desde hace años ha tomado un cariz ciertamente preocupante que no sólo afecta a los funcionarios interinos de la especialidad de Primaria, también a los funcionarios de carrera.

No se trata de enfrentar a unas especialidades con otras ni muchísimo menos, en primer lugar porque todos somos compañeros, pues repito siempre ha habido habilitaciones, pero es ahora cuando en términos sanitarios, la enfermedad que llevamos años padeciendo, ha dado la cara, y ya se sabe que cuando falla la atención primaria, el resto del sistema se derrumba.

El problema principal de los males de ésta, y otras especialidades, no es el descenso de la natalidad, es la política de recortes que venimos sufriendo desde el aciago 2007 y que exponencialmente ha ido aumentando cada curso escolar. Cual oferta de gran superficie, nuestros preocupados gestores, empezaron a darse cuenta que aplicando el 3x2, en este caso, 2x3, utilizando un especialista habilitado por Primaria, se cubrían las necesidades de dos vacantes y cuando antes había que pagar a tres docentes, el centro podía funcionar con dos, de ahí que progresivamente se iban amortizando las jubilaciones en plantilla orgánica que simplemente desaparecían de un año para otro, no salían en oposición, se cambiaba de perfil para seguir ahorrando docentes o pasaban a plantilla funcional para poder ser como este curso escolar, sencillamente eliminada, pero claro, tenía un inconveniente, faltaban algunas horas y la respuesta fue las medias jornadas. Luego vino el mal aplicado bilingüismo, que en vez de sumar un docente más en plantilla, y ya acostumbrados al 2x3, por qué no el 1x3, haciendo que un mismo docente imparta dos especialidades y además alguna sección bilingüe si está habilitado. Pero este sistema de ahorro ha llegado a tal extremo, que hasta los propios funcionarios de carrera, son suprimidos y desplazados de sus centros educativos, ocupando las plazas naturales de los que hasta ahora ocupaban los funcionarios interinos de Primaria.

Necesitamos un nuevo modelo de plantillas, lo primero, con puestos y perfiles diferenciados que sin trampas no resten, sumen docentes, la reducción de ratios y el aumento de desdobles, que es lo que sí da trabajo a todos y mejora la calidad de la enseñanza, o la reducción lectiva a 23 horas, pero sobre todo, necesitamos cesar la política de recortes que es la que está propiciando este desastre, laboral y educativo.

Y es que tanto la atención primaria, como la atención a la primaria, son sinónimo de una buena salud, sanitaria y educativa.

*Presidente de ANPE en Cáceres