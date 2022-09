La calderilla de Vara

Vara dijo ayer en la Asamblea que, en Extremadura, no se bajan los impuestos. Así de claro. Para intentar tapar las consecuencias electorales de esta afirmación, nos pretende vender calderilla anunciando una bajada de tasas y precios públicos. En lugar de bajar el IRPF, que verdaderamente puede mejorar la economía de las familias, pretende engañarnos con la menudencia.

¿Qué está pasando en Extremadura? Mientras otras comunidades autónomas, de uno y otro signo político, anuncian la reducción de los impuestos que realmente nota el ciudadano en su economía, Vara sigue negando la mayor. No es un misterio. La respuesta es clara: otros presidentes tienen conciencia de la grave situación por la que están pasando las familias de su región y anteponen su bienestar a las consignas. Vara no, él prefiere seguir el mandato de Sánchez.

A pesar de que nuestra comunidad autónoma es una de las que mayor presión fiscal tienen y que las familias y las empresas sufren una inflación disparada del 11,5%, en la balanza pesa más la orden sanchista. No es nuevo; estamos acostumbrados al seguidismo del gobierno de la Junta de las decisiones del presidente del Gobierno, a su obediencia ciega y a cómo antepone éstas al interés de los extremeños.

Cuando la situación requiere una respuesta contundente y decidida, Vara se limita a anunciar una rebaja de tasas, evidenciando que no tiene ningún interés, ni en la negociación de los presupuestos, ni en que los pactos ofrecidos por María Guardiola salgan adelante. Está claro que el ofrecimiento del presidente no podrá conseguir el objetivo que pretende el PP, que no es otro que atender a las necesidades de las familias en estos momentos de crisis.

Pretenden hacernos creer que si bajan los impuestos, los servicios públicos estarían en riesgo. Pongamos las cifras encima de la mesa. Los presupuestos que ha presentado la Junta para 2023 recogen 700 millones de euros más que en el año pasado; pero además, ha recaudado gracias a la inflación, 90 millones de euros más hasta el pasado mes de julio. Con esos números, está claro que el argumento se cae y que, mientras la administración se enriquece, las familias y las empresas, se empobrecen.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Puig, ha anunciado que bajará los impuestos a los valencianos; García-Page y Lambán no cierran la puerta a esa bajada, y Madrid y Andalucía, siguen esa senda desde hace tiempo. Está claro, que bajar los impuestos no es de izquierda ni de derechas, es de sentido común por las dificultades que atravesamos. Que no pretendan engañarnos; estamos en una crisis y es necesario actuar con urgencia. ¿Qué necesita Vara para abandonar a Sánchez y atender las necesidades de Extremadura? Reaccione de una vez, deje de lado la estrategia de Moncloa y baje los impuestos a los extremeños.

*Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP