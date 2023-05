Alfredo Moreno: "Los 12 años del gobierno del PP han supuesto un importante desgaste para Plasencia"

Alfredo Moreno es secretario del PSOE de Plasencia desde marzo del año pasado y lleva como portavoz de la oposición desde diciembre de 2019. Jubilado de 63 años, por primera vez, es el candidato a la alcaldía de Plasencia por el partido al que se afilió en 1992.

¿Qué ha aprendido sobre la política municipal en estos cuatro años?

Me ha sorprendido la lentitud con la que se pueden hacer las cosas porque tienes que cumplir una serie de requisitos, trámites, esperas... Sí me ha gustado mucho el trato diario con los ciudadanos. He aprendido mucho también de normativa y leyes. En definitiva, han sido muy positivos.

¿Por qué se ve preparado para ser alcalde?

La posibilidad de ser alcalde me produce una fuerte carga emocional porque esta ciudad tiene el título de Muy benéfica por mi tatarabuela, doña Isabel, Isabel La Cabrera. Que alguien de su familia tenga la posibilidad de entrar a gobernar y ayudar como ella lo hizo me produce mucha emoción. Además, estos cuatro años me han servido para conocer muy bien cómo está Plasencia y ver sus carencias y necesidades. A mí me duele Plasencia y quiero que progrese. Creo que tengo la capacidad para conseguir este reto.

¿Qué ofrece el PSOE que no ofrezca ningún otro partido?

Muchas cosas. Un equipo joven y con ganas de trabajar por la ciudad, ilusión y capacidad. Un programa que todos nos hemos comprometido a llevar adelante y lo ha hecho toda la ciudadanía. Hemos contado con todos los colectivos y eso es un activo, es lo que quiere la gente y estamos preparados para llevarlo a cabo.

¿Cree que el hecho de que haya ocho candidaturas va a beneficiar o a perjudicar al PSOE?

Hay ocho candidaturas por el descontento general que hay en esta ciudad. Los doce años de gobierno del PP han supuesto un desgaste importante para la ciudad. No entramos a si nos beneficia o perjudica. Los ciudadanos son los que tienen que decidir si quieren nuestro programa, que se lo vamos a explicar, o quieren continuar con lo mismo de ahora. Somos la única alternativa posible de gobierno con un programa serio y de futuro.

¿Por qué son la única alternativa de gobierno en Plasencia?

Por el programa. El día 9 lo vamos a presentar. Es muy serio y potente, con 150 ideas y no habrá ningún partido aquí con ese programa porque llevamos un montón de personas trabajando en él durante más de un año.

¿La opinión ciudadana sobre el PSOE nacional puede afectarles?

La política nacional y la local son diferentes. Aquí importan más las personas. Si analizamos los plenos, no hay carga ideológica, sí voluntad política. El trabajo por la igualdad y temas sociales del PSOE es una constante, pero lo que importa es la persona.

¿Y qué tipo de persona es Alfredo Moreno?

Aunque no lo parezca (risas), es una persona muy tranquila, con muchísima paciencia, muy leal, soy capaz de pelear mucho por esa lealtad y valoro muchísimo la amistad y la sinceridad.

"Lo primero que hay que afrontar aquí con seriedad es el estado económico del ayuntamiento"

Todavía no se sabe dónde irá la nueva estación de tren. ¿Es otra promesa incumplida?

No es una promesa incumplida, para nada. El tema ferrocarril es un tema que cualquier modificación es muy lenta, por la normativa a cumplir. Lleva tiempo, demasiado para nosotros. Se está trabajando en ello. Dijeron que en el primer trimestre estaría decidido dónde iba a ir, pero oficialmente no tenemos nada, que se va licitar este año el proyecto, seguro.

¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si fuera alcalde?

El problema es que hay muchas cosas urgentes. Lo primero que hay que afrontar aquí con seriedad es el estado económico del ayuntamiento porque, si no tienes estructuradas tus cuentas, cómo vas a ponerte a gastar. Lo primero es ver qué dinero tenemos, dónde podemos conseguirlo.

¿Y otras prioridades?

Una es el asfaltado de esta ciudad. También la limpieza, ahora vas por cualquier calle y se ve que no se está limpiando ni se están cubriendo las bajas en la empresa. Otro punto importantísimo es cubrir las bajas que tiene este ayuntamiento, a ver cómo hacemos para que este ayuntamiento pueda empezar a andar y las instalaciones deportivas están hechas un auténtico asco, es hasta peligroso hacer deporte en Plasencia. La ciudad deportiva da hasta miedo.

La aprobación de la lista no estuvo exenta de polémica, ¿cree que no empezaron con buen pie?

Hemos empezado con un pie excelente porque dijimos una lista, que se aprobó por mayoría absoluta en asamblea y se llevó a comité provincial y se aprobó, a regional y se aprobó y a nacional y se aprobó. No sé por dónde vino la polémica, pero no existe.

"Si la suma de equis partidos hace que Plasencia gane, ahí vamos a estar nosotros"

De los concejales del PSOE, ¿por qué solo sigue Cristina Corral?

Cada persona tiene una planificación de su vida y tienes que decidir. Es decisión de partido. Yo estoy muy contento con los compañeros de esta legislatura, les agradezco el haberme apoyado.

¿Por qué ha incluido a Mireya Conejero y a Esther Sánchez?

Mireya ha sido una de las que más ha trabajado por este programa, es la vicesecretaria general y tengo confianza plena y absoluta en ella y con Esther hemos colaborado en estos cuatro años y solo hay que ver cómo está San Gil. Hablar de Esther es hablar de éxito, de una mujer trabajadora, que conoce muy bien el ayuntamiento.

¿Debe gobernar la lista más votada?

Debe gobernar la lista que se decida al final. Esto es la democracia y hay que aceptarla.

¿Hablando de pactos, tiene alguna línea roja?

No. Esto es política municipal y lo primero es Plasencia y, si la suma de equis partidos hace que Plasencia gane, ahí vamos a estar nosotros.