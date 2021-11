Se le conoce como @thequeercanibot en Twitter, un nombre que por sí solo define la tarea por la que ha pasado a ser conocida y reconocida: ‘Queer’ porque habla de orientaciones sexuales e identidades de género disidentes. ‘Cañí’ porque lo hace en el contexto del folclore español.

Una dualidad que ella también imprime en su pedagogía, donde la clase social y el género atraviesa sus contenidos. Lidia García (Montealegre del Castillo, Albacete, 1989) recogía este pasado sábado en Badajoz el premio ‘Las horas’ otorgado por el Fancinegay que reconoce así su aportación a la visibilidad del colectivo LGTBI. «Lo he recibido con muchísima ilusión, no me lo esperaba en absoluto», confiesa García en una entrevista con este periódico.

Ella se define como ‘divulgadora’ porque ‘activista’ «es una palabra que se le queda grande». Pero lo cierto es que desde hace dos años ha revolucionado la visión que se tiene de géneros musicales tan castizos como la copla, la zarzuela o el cuplé. «No creo que sea una precursora en esta reivindicación de la canción española, porque antes que yo estuvieron figuras como Terenci Moix, Carmen Martín-Gaite o Vázquez Montalbán», reconoce con humildad, pero sí ha sido ella quien ha abierto esa puerta a las generaciones más jóvenes, de lo que está «muy contenta». Tanto por Twitter como sobre todo por su ‘¡Ay, campaneras!’, un pódcast que empezó a transmitir en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus en marzo de 2020 y que cuenta con más de una veintena de episodios en los que repasa los géneros patrios y desgrana secretos y anécdotas que despojan a esta música de todos los prejuicios por «antigua» o incluso «franquista». «Acababa de hacer un curso de pódcast en formación del profesorado y lo empecé a montar de una manera muy artesanal. Para mí, y quizás también para la gente, sirvió como un refugio por la pandemia», rememora García. «Mi aproximación a estos temas siempre había sido teórica, no tengo ninguna formación en cuanto a comunicación así que me tiré a la piscina y reconozco que fue una osadía por mi parte», ríe. «Pero eso ha hecho que me enamore de la radio», añade. De hecho, García colabora actualmente en el programa ‘Hoy empieza todo’ de Radio 3, además de participar en la serie documental de Movistar+ ‘Lola’, sobre Lola Flores y empezar a publicar artículos en medios escritos. «Creo que es importante intentar acabar con esa distancia que existe entre la Universidad, la academia, y la sociedad. Por eso me gusta la divulgación», afirma.

García es actualmente investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia con una tesis sobre estética ‘camp’ y cultura popular española. Pero sus investigaciones han logrado salir de los muros de la facultad y romper clichés y tabúes.

Amores ‘imposibles’

Y un tabú era la diversidad sexual en aquella España en blanco y negro donde los colores del colectivo LGTBI permanecían ocultos. «Todas las personas del colectivo lo sufrían pero las lesbianas y bisexuales soportaban una doble invisibilidad y discriminación, tanto por ser mujeres como por su orientación sexual», explica García. «En la copla sí que se pueden identificar referentes masculinos, como Miguel de Molina, pero para las mujeres hay que agarrarse a esos amores imposibles que se describen, que pueden interpretarse como un reflejo sáfico», expone. Esa falta de referentes claros ha dado, como no podía ser de otra manera, a todo tipo de rumores sin confirmar, como el posible romance entre Imperio Argentina y Marlene Dietrich que, tal y como cuenta García en uno de los episodios de ‘¡Ay, campaneras’, la artista española se encargó de desmentir aunque sí dejaba la puerta abierta a que la actriz alemana hubiera intentado flirtear con ella.

García se resiste a elegir a una figura entre tantas folclóricas que han pasado por la historia del país, aunque reconoce que, si le «apretaran mucho las tuercas», destacaría la biografía de Concha Piquer. Por eso colabora con la ilustradora Carla Berrocal en la presentación de su libro ‘Concha, la rosa y la espina’ -la última el pasado sábado también en Badajoz- en el que la divulgadora participa. «Carla me entrevistó para su libro. Es un proyecto increíble por el trabajo de documentación que ha hecho y por recogerlo en un formato como el cómic. Así que yo encantada de poder presentarlo con ella», dice.

En cuanto a sus proyectos personales, García anuncia segunda temporada del pódcast y en enero publicará un libro con el mismo nombre: ‘¡Ay, campaneras! Canciones para seguir adelante’. Además, seguirá con sus colaboraciones en Radio 3 y en distintos medios, al margen de su labor investigadora.

El género musical patrio vuelve a estar en boga con García como una de las grandes responsables. Y esta vez con todos los colores del arco iris.