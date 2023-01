Ponerle nombre de niño a los niños y nombre de niña a las niñas es lo más común, pero desde hace unos años, se ha avanzando socialmente hasta el punto en el que muchos padres deciden criar a su bebés bajo el género no binario. Es decir, ponerle un nombre de nacimiento que no necesariamente esté ligado a un género concreto, sino que sirva para ambos. De esta manera, cuando el bebé crezca, su nombre servirá para todos los géneros y en ese sentido, no tendrá problema en identificarse con cualquiera de ellos.

Es una decisión que toman los padres para no imponerle el género masculino o femenino a su bebé de forma obligada. Son nombres 'unisex' coloquialmente utilizados para cualquier género. Los padres también se deciden por ellos cuando no quieren saber el género de su bebé hasta que nazca, como ocurrió con Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, quienes se decantaron por el nombre Índigo. 20 opciones exponemos una lista con 20 nombres 'unisex' que podría llevar cualquier bebé. Noa Cris Ariel Índigo Dani Aike Aimar o Aymar Aran Harper Jade Jessie Luján Milan Nain René Trinidad Sasha Zuri Denis Francis