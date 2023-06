La salud del Papa Francisco, de 86 años, causa una vez más preocupación en el Vaticano debido a su programada laparotomía este miércoles para tratar una "hernia incisional incarcerada". Los temores aumentan dada la edad avanzada del Papa y los problemas que admitió haber experimentado en una operación previa con anestesia general.

Aunque el Papa dirigía apaciblemente la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Vaticano anunció que poco después se dirigiría al Hospital Gemelli en Roma. Aquí, "será sometido a una operación quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, bajo anestesia general, a primera hora de la tarde".

La Santa Sede aclaró que "la operación, programada recientemente por el equipo médico que atiende al Papa, se ha vuelto necesaria debido a una hernia incisional incarcerada que está causando síndromes suboclusivos recurrentes, que son dolorosos y empeoran".

En una entrevista reciente con la agencia de noticias estadounidense AP, el Papa Francisco admitió que estaba nuevamente lidiando con diverticulosis, el problema que lo llevó a someterse a cirugía en el Gemelli el 4 de julio de 2021, cuando le extirparon una pequeña sección de su colon. Sin embargo, afirmó que su salud general era buena.

Se trata de la tercera vez que el papa Francisco es ingresado en el hospital romano al que Juan Pablo II llamaba "El Vaticano Tercero", debido a que allí fue varias veces hospitalizado.

Estas son todas las dolencias que ha sufrido papa Francisco

Operación en un pulmón

De acuerdo a su biografía, Francisco fue sometido a su primera operación en 1957, cuando a sus 21 años sufrió una infección en el pulmón que resultó en una cirugía de urgencia para remover el lóbulo superior de su pulmón derecho. El doctor y periodista argentino Nelson Castro, conocido de Jorge Bergoglio desde que era arzobispo de Buenos Aires, publicó recientemente en Roma un libro acerca de la salud de los papas. En una conversación enmarcada en la presentación, Francisco compartió que, durante su residencia en Argentina, recurrió a la acupuntura china para aliviar el dolor de espalda, lidió con "cálculos en la vesícula biliar", y que en 2004 sufrió un incidente cardíaco "temporal" a causa de un estrechamiento leve de una arteria.

Ciática y cataratas

Otra dolencia frecuente del Papa son los malestares derivados de la inflamación del nervio ciático, que le han llevado a cancelar ciertas ceremonias. En 2019, con gran discreción, Francisco fue sometido a una intervención menor de cataratas en sus ojos en la Clínica Pío XI, en Roma.

Operación de colón

El 4 de julio de 2021, de forma inesperada, se anunció que el Papa se sometería a una operación de colon ese mismo día. En esa ocasión, se le extirparon 33 centímetros de intestino debido a una diverticulitis, resultando en una hospitalización de diez días seguidos por una recuperación gradual.

Problemas en la rodilla

Desde hace más de un año, el Papa sufre un problema en su rodilla derecha que le obliga a desplazarse con la ayuda de un bastón o en silla de ruedas. A pesar de las recomendaciones médicas para someterse a una operación, Francisco siempre ha declinado. En una conferencia de prensa tras un viaje, admitió que la anestesia le había causado un efecto significativo durante la cirugía de colon y que "todavía padece algunos de sus efectos". Afirmó: "No se puede tomar a la ligera la anestesia y por eso se considera que no es apropiado", refiriéndose a una posible cirugía.

Neumonía

El 29 de marzo pasado, el Papa fue hospitalizado de emergencia en un hospital romano por "una neumonía aguda" y pasó tres noches allí. "Lo que sucedió es que me sentí enfermo después de la audiencia, no tenía apetito y me fui a dormir, pero nunca perdí la conciencia, solo tuve fiebre alta", dijo al ser cuestionado sobre las razones de su hospitalización.