La palabra 'disminuido' ya forma parte del pasado. 45 años después de que se aprobara la Constitución española y tras más de una década de lucha de la sociedad civil, el Senado ha dado este jueves el visto bueno definitivo para suprimir este término de la Carta Magna, sustituirlo por el de "personas con discapacidad" y reforzar los derechos de este colectivo. "Hoy la Constitución elimina un término totalmente ofensivo. Un cambio que va a hacer que la Constitución represente a más personas que ayer", ha sentenciado el senador del PSOE Juan Ramón Amores, enfermo de ELA desde hace 8 años.

En un discurso que se ha ganado el aplauso unánime de la Cámara Alta, con todos los senadores y senadoras en pie -algo muy inusual en el clima actual-, Amores ha transitado por situaciones complejas de su vida provocadas por su enfermedad. "Yo también me creía invencible. (...) Por eso señorías, nuestra obligación es adelantarnos y legislar para conseguir la igualdad real de todas los españoles, tengan la capacidad que tengan", ha señalado, antes de rematar que "la sociedad o es de todos o no será". El consenso en torno a sus palabras se han trasladado a una votación con un resultado extraño de ver, 254 votos a favor. Solo los tres senadores de Vox han votado en contra.

En este oasis de entendimiento, ni PP ni PSOE han aprovechado para recriminarse nada. Lejos de ello, tras las palabras de Amores, el senador popular Miguel Ángel Jerez ha recordado que este cambio es una "exigencia moral". "A las personas hay que llamarlas por lo que son, personas, porque no hacerlo así duele, ofende y es que a lo largo de 45 años nos hemos permitido calificar como disminuidos a las personas con discapacidad sin reflexionar lo suficiente sobre el dolor emocional que dejan las palabras", ha sentenciado.

Los cambios

A excepción de la parlamentaria de Vox Paloma Gómez que ha defendido su ‘no’ entre críticas al PP por pactar con el Gobierno, a la "ideología de género" y demás argumentos típicos de la extrema derecha, el resto de portavoces han defendido la eliminación de la referencia en el artículo 49 a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" para sustituirla por "personas con discapacidad". Todos han coincidido en la necesidad de llevar acabo esta reforma, la primera de carácter social de la historia de la democracia española y que, además, no viene impuesta por la Unión Europea, como ocurrió con las dos anteriores.

El nuevo texto establece que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles". También se añade que "fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca" y que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad". Entre otras cosas, esta última anotación es la que más ha criticado Vox, pese a que es una realidad que las mujeres con discapacidad suelen sufrir una mayor discriminación.

Tanto PP como el PSOE han recriminado duramente a los tres senadores ultras que hayan votado ‘no’. "Alguien les tendrá que explicar a esas personas que hoy no estuvieron a su lado", le ha afeado Jerez. Más contundente ha sido Amores: "Les digo alto y claro que no puedo entender que alguien vote en contra de este cambio. (…) Quizá piensen que esto es un ejercicio de dureza en una legislatura dura que exige no hacer concesiones. Yo les respondo que, lo que es dura es mi vida y, aun así, cada mañana me levanto con ganas de comerme el mundo".

15 días más

La modificación de la Carta Magna no entrará en vigor de manera inmediata. Durante los próximos 15 días, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras podría solicitar la celebración de un referéndum para que la ciudadanía confirme este cambio. Esto implica tener 35 diputados o 27 senadores para poder hacerlo. Vox, la única formación que se opone a esta reforma de la Constitución, no alcanza estas cifras, tiene 33 parlamentarios en el Congreso y tres en la Cámara Alta. No obstante, habrá que esperar dos semanas para cumplir este plazo y después ya se podrán mandar a imprimir nuevos ejemplares de la Constitución con un texto más justo y que dignifique a las personas con discapacidad.