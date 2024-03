Los médicos privados se agrupan para defender sus intereses: "Va a ser el escenario de mayor conflicto"

El Colegio de Médicos de Madrid ha acordado constituir la Mesa de Ejercicio Libre y Sanidad Privada. Una iniciativa con la que se pretenden abordar, a través de diversas comisiones, las cuestiones que afectan "a la defensa de los intereses de los médicos de ejercicio libre para la mejora continua de la calidad asistencial y la dignidad profesional". "Lo que hemos anunciado ahora va a ser el escenario de mayor conflicto y se va a dar en la capital de España, en Madrid", asegura a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL), que ha sido designado como secretario general de la Mesa.

El Colegio madrileño anunciaba este lunes la constitución de la Mesa de Ejercicio Libre y Sanidad Privada en la que llevan un año trabajando. La doctora María Cordón Muro, vocal de ejercicio libre, "ha liderado este esfuerzo que culminó con la aprobación del reglamento y la constitución de la mesa durante el último pleno" del órgano colegial, apuntan desde la entidad.

Mejores condiciones

El doctor Guerrero será el secretario general de la Mesa. El Colegio madrileño ha confiado en "su compromiso y experiencia para representar adecuadamente los intereses de los médicos privados desde esta institución". De hecho, el facultativo lleva años de lucha para mejorar la representación de los médicos autónomos y conseguir una mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Los médicos quieren negociar las condiciones de los contratos con las aseguradoras "de manera equilibrada"

El médico explica a este diario que en la Mesa habrá varios grupos de trabajo y finalmente una resolución para que todos los colegiados que ejercen la medicina privada en Madrid "adopten el nuevo modelo según el cual debe de haber una negociación de los baremos entre compañías aseguradoras y médicos. Queremos negociar las condiciones de los contratos de manera equilibrada". En España, hay 12 millones de personas que tienen un seguro privado.

El doctor Ignacio Guerrero. / Cedida

Guerrero señala que pretenden que "todo el mundo ponga las cartas boca arriba. Las compañías aseguradoras que pongan muy claro cuáles son los baremos de cobertura que ofrecen en las pólizas y que el asegurado los conozca. Pero acabar con las relaciones verticales de dependencia porque ahora mismo están condicionando el futuro del sector y lo que van a provocar es el abandono de todos los médicos y eso sí que puede ser muy grave".

Grandes grupos hospitalarios

El oftalmólogo también alude a las últimas declaraciones de Juan Abarca, presidente del Grupo HM, uno de los grandes grupos hospitalarios españoles, en relación con las históricas reclamaciones de este colectivo. La pasada semana, en la presentación del documento 'Monitor de la Actividad Empresarial', de la Fundación IDIS, que preside, el doctor Abarca sacaba hierro a esas peticiones. "Yo también quiero ganar más. La tarta es la que es. Además, no es verdad (las bajas tarifas). No quiero decir que no haya casos concretos, pero hay un oportunismo de ciertos médicos para sacar tajada de esto", indicaba.

"Son declaraciones muy desafortunadas. Han tenido una enorme repercusión en el colectivo de médicos, incluso entre los de sus hospitales. Realmente no está pagando el importe de las prestaciones que debería pagar a un médico de una unidad o unas Urgencias. Acusa los médicos de querer simplemente mejorar sus condiciones", dice el presidente de UNIPROMEL, asociación que representa a los médicos de la sanidad privada en España.

Recuperar la dignidad

Los facultativos privados -más de 50.000 ejercen como autónomos en España en clínicas o consultas propias, o prestando servicios para centros y hospitales- llevan años denunciando las bajas tarifas -sobre 10 euros por una primera consulta de un médico general y en torno a 15, si es un especialista- que les pagan las aseguradoras.

"Si querer pasar de 20 euros a 40 significa euros es sacar tajada... ", critica Guerrero quien señala que el presidente de HM Hospitales "actúa como empresario privado para obtener un beneficio. Nosotros estamos actuando como profesionales libres para recuperar nuestra dignidad y un precio justo por nuestro trabajo".

Disposiciones específicas

En Madrid, y en el resto de España, los médicos -también otros perfiles sanitarios- que ejercen su actividad de manera autónoma o por cuenta propia, aseguran que es una situación que les genera una gran inseguridad. La creación de la Mesa de Sanidad Privada se ha hecho posible gracias a la reciente aprobación de los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que ahora incluyen disposiciones específicas para este órgano.

Urgencias de un hospital privado. / Ferran Nadeu

Entre las finalidades de la Mesa se encuentra facilitar a los colegiados de ejercicio privado el soporte profesional y los instrumentos adecuados para recibir "una permanente información y una adecuada representación, individual o colectiva, ante las aseguradoras y grupos hospitalarios para la mejora de sus condiciones contractuales".

Tensión en la privada

La constitución de la Mesa de la sanidad privada en el Colegio de Médicos de Madrid coincide con el conflicto que también mantienen los 75.0000 trabajadores de los centros a costa del convenio colectivo, firmado en verano. Un convenio que venía a poner fin a la precariedad a la que se enfrentan estos trabajadores, que cobran hasta la mitad que en la sanidad pública.

Este lunes, el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) concedía un aplazamiento a sindicatos y patronal -la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de la Comunidad de Madrid (ACHPM)- para que intenten llegar a un acuerdo. Las organizaciones sindicales aseguran que esos acuerdos alcanzados no se están cumpliendo en muchos hospitales.

El IRMA busca evitar un conflicto colectivo por vía judicial que "puede poner en jaque la asistencia en todos los hospitales concesionados y también en la mayoría de los privados", señalan desde CCOO. Esta organización, mayoritaria en el sector, acusa a la patronal de hospitales de "mala fe" y "espera que ponga de su parte para reconducir la situación".