Mario Picazo avisa de algo que nadie se ha dado cuenta: "Cada vez hay menos"

La Semana Santa se complica. Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, insiste en que las precipitaciones van a llegar a todas las comunidades: "Desde Galicia, hasta Canarias y hacia el este al Mediterráneo aunque serán menos abundantes en las costas del este peninsular y Baleares."

Debido al descenso térmico entre martes y miércoles, las cotas de nieve irán bajando hasta los 600 metros en zonas de la meseta norte y puntualmente por debajo de esa cota. Picazo no descarta nevadas en algunas capitales de la meseta norte, como en la provincia de Cáceres.

Según los modelos, este primer trimestre del año sería más cálido. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el trimestre enero, febrero y marzo, en la mayor parte de la Península, es más probable que tengamos un invierno cálido (50%) a frío (30%). Respecto a las precipitaciones, la probabilidad de que sea un invierno húmedo, normal o seco es la misma, salvo en el noroeste peninsular, donde la probabilidad de que sea más lluvioso de lo normal es superior (un 50%) a que sea un invierno normal (un 30%) o seco (20%).

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace tiempo en su perfil de X. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.