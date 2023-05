En diciembre del pasado año, Isabel Presyler y Mario Vargas Llosa pusieron fin a su relación tras tras ocho años, según adelantó en exclusiva la revista '¡Hola!' "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", decía ella para la publicación, en la que ha aclarado que no existen terceras personas. "No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”, apunta.

Disfrutando de su soltería tras su ruptura con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler ha acaparado titulares en los últimos días por su presunta amistad especial con Alfonso Díez. La 'reina de corazones' y el viudo de la Duquesa de Alba cenaron hace unos días en un restaurante de la zona de Chamartín en Madrid acompañados por amigos comunes como Nuria González y Tomás Terry y los rumores no tardaron en surgir. ¿Qué hay realmente entre la madre de Tamara Falcó y el último amor de Doña Cayetana?

Tal y como Alfonso dejaba claro ante los micrófonos de Europa Press horas después de surgir las primeras especulaciones, absolutamente nada: "Es un despropósito" afirmaba indignado. Unas declaraciones que posteriormente matizaba, reconociendo que Isabel Preysler es una mujer "absolutamente arrebatadora".

Mientras la socialité guarda silencio, su íntima amiga y artífice de su encuentro con el viudo de la Duquesa, Nuria González, ha reaparecido en el estreno musical de 'Oco The show' y, discreta pero tajante, ha dejado claro que no hay nada más que una amistad entre Isabel y Alfonso: "No voy a hablar, de verdad, os pido por favor que no. Pero de verdad que no hay nada, son amigos, olvidaros".

"Vaya barbaridad" ha exclamado cuando desde Europa Press le han comentado que medios de comunicación como Lecturas ya han hecho una lista de posibles pretendientes para que la filipina rehaga su vida amorosa, entre los que figuran nombres como Florentino Pérez, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' o Carlos Fitz-James Stuart actual Duque de Alba.