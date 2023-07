La última semana de julio está siendo catastrófica para las parejas de famosos. Primero conocimos la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, posteriormente, el supuesto divorcio entre Inés Arrimadas y Xavier Cima, y ahora, ha sido el rapero Arkano el encargado de comunicar el fin de su relación con la surfista Alazne Aurrekoetxea.

La pareja hizo pública su relación el pasado mes de septiembre con una foto de Instagram en la que se veía a los dos juntando sus lenguas y poniendo 'Te quiero mucho' en vasco. Desde entonces la pareja no ha tenido reparo en mostrar su amor en público. La última vez que los veíamos juntos fue a principios de junio cuando el exconcursante de 'Masterchef' publicó un tiktok de ambos.

Fue en la tarde del miércoles, cuando el 'freestyler' hacía público la ruptura. "Por cierto, ahora que ya ha pasado esto lo puedo decir, mi relación de pareja se acabó hace unos días. No tengo la mente donde debería pero aún así me he dejado la piel. Gracias por el apoyo". No dudaba el alicantino en agradecerle el apoyo a todos sus seguidores.