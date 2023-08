Este lunes, Antonio Rossi revelaba en 'El programa del verano' que "está confirmadísimo" que Isabel Pantoja "ni se plantea" a día de hoy asistir a la boda de su hija, que se celebrará el 13 de octubre en una finca a las afueras de Sevilla. Tras estas declaraciones, Isa Pi ha reaparecido por videollamada para despejar cualquier tipo de duda.

Sin irse por las ramas, los colaboradores le han preguntado si su madre va a asistir al enlace, a lo que ella asegura que no lo sabe, pero que, si a ella le preguntan, a ella sí le gustaría que fuese "como es lógico": "Me gustaría que fuese y espero que esté". Ante la insistencia de sus compañeros, tan solo ha podido decir: "Ya, pero si no tengo una respuesta, no lo sé".

La hija de la cantante cuenta que no ha podido entregarle aún en mano la invitación de su boda: "Personalmente no le he entregado una invitación todavía, lo que pasa es que ella sabe que está invitada, una madre no necesita invitación. Sin embargo, sí que me gustaría dársela en mano porque me hace ilusión". Además, asegura que espera poder verla próximamente: "Sí, espero poder reunirme con ella pronto y cuando ella esté disponible se la doy, mas que nada por eso, porque me hace ilusión dársela en mano".

La joven cuenta qué le gustaría que su madre estuviese con ella en su gran día, pero no cree que suceda: "Lo que yo quiero es que venga. Lo que yo creo es que no va a ser posible porque las cosas se están dando de tal manera". Por su parte, Antonio Rossi asegura que está siendo muy generosa con su madre y que no cuenta la realidad de cómo es su relación actual con la cantante, quién no ve ni a su hijo ni a nadie.

Isa responde que ella tomó la decisión de no hablar de las veces que visita a su madre ni las veces que habla con ella porque es algo normal, pero que, aun así, cree que no va a ir a su boda. Patricia le pregunta si ha mentido por su madre, a lo que responde: "Yo he contado lo que he querido contar, pero nadie me ha dado indicaciones, sino que he contado lo que me ha dado la gana". "Si no viene, la echaré de menos. No voy a decir que me da igual porque sería de ser una persona fría, pero si no viene ya está", explica.

Cansada de que se diga que está exponiendo a su madre por decir que quiere que vaya a ir a su boda. Isa asegura que tiene una exclusiva pactada, pero que no está metida ni su madre ni nadie de su familia, solo Asraf y ella. Explica que, si su madre no quisiera aparecer, podría ir a la boda sola y en caso de que quiera posar, puede negociarlo ella. "Yo con mi madre he aprendido a llevarla entonces no tengo nada que reprocharla y no quiero que la gente le reproche nada", dice Isa.