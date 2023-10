La felicidad de Isa Pantoja se ha visto enturbiada por las polémicas que han empañado su boda con Asraf Beno. A pesar de que la hija de Isabel Pantoja afirma que fue el día más feliz de su vida y disfrutó muchísimo, la sonada ausencia de la tonadillera, la 'espantá' de Jorge Javier Vázquez abandonando la fiesta antes de la cena -lo que ha alimentado los rumores de que solo fue su padrino para salir en la exclusiva de Lecturas, revista en la que colabora-, o la expulsión de Aneth habrían afectado a la hermana de Kiko Rivera, a la que hemos visto especialmente seria y cabizbaja desde su enlace.

Además, se especula con que Isa podría estar muy preocupada por su madre después de enterarse por televisión -por su compañero en 'Vamos a ver' Antonio Rossi- de que la cantante estuvo en el hospital los días previos a su boda para someterse a varias pruebas médicas de las que nada se sabe por el momento, y que Pantoja no ha querido contar a su familia a pesar de que sería un tema bastante serio.

Mientras la hija de la folclórica da la callada por respuesta a todos estos 'contratiempos' que habrían enturbiado su felicidad como recién casada, Asraf rompe su silencio y desvela cómo está su mujer y si han sabido algo de su suegra después de la boda.

Mostrando orgulloso su alianza de casado, el modelo ha zanjado los rumores sobre la tristeza de Isa y ha dejado claro que a pesar de lo seria que se ha dejado ver en los últimos días, la peruana está "bien". "Estamos bien" ha zanjado.

A pesar de que no se ha querido pronunciar sobre la expulsión de Aneth de su boda por ser la 'topa' que habría traicionado a Isa filtrando información suya a diferentes periodistas, Asraf sí ha salido en defensa de Jorge Javier, destacando que al presentador "no le gustan mucho las bodas y esto lo ha hecho por Isa, o sea que al final es un esfuerzo para él porque él no ha ido a muchas bodas que yo sepa, ¿no?". "Es de agradecer" afirma.

Dejando entrever con su gesto serio que Isabel Pantoja no ha llamado a su hija en los últimos días, Asraf sí ha revelado con un escueto "eh no" que tampoco han tenido noticias de Kiko Rivera, otra de las ausencias más destacadas en su boda.

Aunque su relación es nula, el marroquí se ha mostrado de lo más conciliador con Irene y al enterarse de que su cuñada les ha deseado "felicidad máxima" en su matrimonio, no ha dudado en agradecérselo con una sonrisa.