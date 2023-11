A finales de octubre, casi dos semanas después de su boda de ensueño en Sevilla, Isa Pantoja y Asraf Beno comenzaban su luna de miel. El destino elegido -aunque la primera opción de los recién casados era Jordania- un inolvidable safari en la reserva natural de Masái Mara, en Kenia.

Un viaje de novios al más puro estilo 'Memorias de África' en el que han disfrutado de la naturaleza más salvaje -durmiendo en impresionantes cabañas o viendo de cerca animales como jirafas, rinocerontes o cebras- y en el que han convivido con una tribu local que les ha enseñado sus costumbres, como han mostrado a sus seguidores compartiendo numerosas imágenes de su increíble experiencia en sus redes sociales.

Tras una parada en Nairobi en la que han visitado un restaurante especializado en carnes -y en el que han probado el cocodrilo o el avestruz-, Isa y Asraf han regresado este martes a Madrid para retomar su vida diaria ya como marido y mujer y Europa Press ha podido hablar con ellos.

Durante su luna de miel, Isabel Pantoja se ha convertido en noticia por los graves problemas económicos que arrastra y que la han obligado a poner a la venta todas sus propiedades, 'echando' de su piso de Sevilla a su hermano Juan Pantoja -con el que ha roto su relación- e intentando hacer lo propio con la viuda de Bernardo, Junko, que por el momento se habría negado a abandonar la vivienda aunque estaría muy angustiada ante la perspectiva de que la cantante vaya a deshauciarla.

Un controvertido asunto del que Isa, pletórica tras su viaje, no quiere saber nada: "No me interesa. No voy a hablar de eso". "No he hablado con ella, cero noticias (de su madre) y no me interesa ahora mismo hablar del tema porque estoy tan contenta y tan feliz que no quiero malas noticias" se ha desmarcado.

Sin embargo, sí se ha pronunciado con un "que haga lo que considere cada uno" sobre la intención de la cantante de vender todas sus propiedades para poder pagar sus deudas, dejando entrever que apoya esta medida desesperada de su progenitora para conseguir liquidez.

Sin disimular su felicidad tras su luna de miel, Isa nos ha contado que se lo ha pasado "súper bien". "Hemos hecho un safari y luego hemos ido a la playa, y súper bonito, súper romántico, que hacía además mucho tiempo que no viajábamos sin Alberto" ha añadido emocionada.

Lo mejor, como confiesa, "ver ahí de cerca a los animales, que están en el parque de Masái Mara en Kenia y los ves a todos en libertad, pero los tienes al lado tuya porque están acostumbrados también. Obviamente no puedes salir del coche porque está prohibido, pero los ves al lado entonces están muy guay".

Y tras esta luna de miel tan especial como romántica, Isa nos cuenta sus planes más inmediatos, que pasan por reencontrarse con su hijo Alberto -al que ha echado mucho de menos- y celebrar con él su 28º cumpleaños este miércoles.

Además de disfrutar el uno del otro, ¿se han puesto manos a la obra ya para ampliar la familia y darnos una sorpresa dentro de 9 meses?: "A lo mejor la sorpresa es para mí,pero no" ha bromeado Isa.