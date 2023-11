Nuevo quebradero de cabeza para Isabel Pantoja. A pesar de que en su reaparición -en las redes sociales de una peluquería de Córdoba a la que acudió a ponerse guapa la misma semana de la boda de Isa y Asraf- la hemos visto sonriente y despreocupada, lo cierto es que ha roto su relación con uno de sus grandes pilares y principales apoyos, su hermano Juan Pantoja.

Y el motivo no sería que la tonadillera se negase a contratar a su hermano pequeño como guitarrista en sus conciertos -como se ha rumoreado en los últimos días- sino porque le ha dicho que tiene que abandonar el piso en el que vive en Sevilla con su novia, propiedad de la madre de Kiko Rivera.

Isabel tiene que poner a la venta todas sus propiedades para pagar sus millonarias deudas, y esto incluye la residencia en la que lleva años viviendo Juan, al que como ha contado Antonio Rossi en 'Vamos a ver' le habría exigido que se fuese de la que él considera su casa antes de diciembre porque su plan es ponerla a la venta en enero de 2024.

Algo que no ha sentado bien a su hermano y que ha procudido una separación importante en la familia Pantoja, ya que actualmente ni Isabel ni Agustín tienen relación con Juan.

No es el único titular que ha protagonizado la tonadillera estos días, ya que fuentes de su entorno habrían deslizado que está muy arrepentida por no haber ido a la boda de su hija y habría roto a llorar muy afectada al ver la exlusiva del enlace en la revista 'Lecturas' y a Isa vestida de novia.

Algo que Rossi ha desmentido, asegurando que Pantoja no ha visto las fotos y que le dan exactamente igual. Tenía claro desde hace mucho tiempo que no iba a estar con su hija en su boda y en ningún momento se ha arrepentido de no haber ido, ya que la decisión está más que meditada y tiene claro que por el momento no quiere tener ningún tipo de relación con Chabelita.

¿El motivo? El periodista no ha querido dar detalles, pero sí ha dejado entrever que su distanciamiento no es cosa exclusivamente de la cantante sino también de Isa, que se calla mucho sobre los motivos por los que ha dejado de hablarse con su madre.