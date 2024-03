La dura infancia de 'La Cebolla' en Las Tres Mil de Sevilla con su padre en la cárcel

La sevillana Natalia Jiménez, más conocida como 'La Cebolla', saltó a la fama en 2020, con tan solo 14 años, gracias a su tema Habibi, que cuenta con 38 millones de reproducciones en YouTube.

Su arte y su música, flamenco urbano, conquistaron a la mismísima Rosalía y a C. Tangana. La familia de la cantante reside en el barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas, y la joven se ha mostrado tal y como es en el programa de Cuatro 'Callejeros', que ha pasado por la capital hispalense para conocer su día a día.

El padre y los abuelos de la joven contaron llenos de orgullo lo contentos que están del éxito de 'La Cebolla', aunque la abuela reconocía que lo único que la apesadumbra es "cuando se va tan lejos". "Los gitanos tenemos unas condiciones que a las niñas no nos gusta dejarlas ir tan lejos. Eso no me gusta a mí", explicaba Tere, de origen gitano, como la familia paterna de la joven, ya que su madre es paya.

El padre de 'La Cebolla' cumple una pena de prisión por drogas de cuatro años y medio y en el momento del reportaje se encontraba de permiso: "Estoy en prisión, en Morón de la Frontera. Estoy haciendo mis cosas bien, por eso estoy saliendo de permiso", se sinceraba el progenitor. "Usted imagínese, tú estando en un 'chabolo', en prisión, y que veas a tu hija a tu hija en la tele. Me hartaba de llorar. ¡Y no veas mis compañeros, chillando!", añadía el 'El Cebolla', que también reconocía la "complicada" infancia que había tenido su hija en Las Tres Mil Viviendas, uno de los barrios más conflictivos de Sevilla.

Las Tres Mil Viviendas de Sevilla / Callejeros

"Imagínese usted -proseguía el progenitor- ver a su padre como lo ha visto. Yo he estado tirado en los suelos por la droga. La infancia suya yo no la he vivido muy bien", lamentaba 'El Cebolla', que "ahora cuando está ejerciendo de padre", señalaba su hija antes de fundirse en un emotivo abrazo. La cárcel, reconocía el hombre, ha sido su "salvación". "Si no entro preso yo no estaría contando esto hoy. De allí (de la cárcel) se sale, de donde no se sale es del cementerio".

La joven también presentó al guitarrista y al percusionista que la acompañan cantando: "Con la música es donde mejor me siento, y a nuestro barrio, y a nuestras calles también le he cantado", resumía 'La Cebolla', que ha hecho colaboraciones con La Húngara, La Puri, Manuel González, Lorena Santos, Junco, Flow de los Suburbios o El Jhota.