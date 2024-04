Raffaella Carrá vuelve a la pista de la mano de dos DJs alemanes

Probablemente, hayas escuchado el nombre de 'Pedro' con una base de techno por todas partes. Hace unos días se viralizaba por redes sociales el vídeo de un mapache bailando al ritmo de Raffaella Carrá. Y es que los DJs Jaxomy y Agatino Romero han decidido revivir la mítica canción de la italiana con un toque electrónico.

No obstante, 'Pedro' vuelve más fuerte que nunca, con una canción que ya ha superado en Spotify las 14 mil reproducciones, desde que se publicó el pasado 29 de marzo. Así, en redes la 'mapachosa' canción aparece en 285 mil vídeos. Por estos vídeos, millones de usuarios de la red social X, antes conocida como Twitter, publican memes relacionados con el mapache bailongo: "las imágenes no pueden oírse". Y es que ya es ver a la criatura y relacionarla con el remix de 'Pedro', de Raffaella Carrá.

La historia de 'Pedro'

Lo que muchos de los nuevos oyentes de Raffaella no saben es que 'Pedro' cuenta la historia de un guía turístico de Santa Fe, quien conquista a una visitante por su inteligencia y su apariencia física, de ahí las palabras "me llama suavemente un muchachito, con cara de inocente y aire formalito, y se ofrece como guía para la ciudad, Pedro, Pedro, Pedro”.

Ahora bien, ¿es real esta elocuente historia? Se rumorea que un año antes del lanzamiento de la canción, la italiana viajaría en 1979 a Argentina para presentarse en el estadio del Club Atlético Unión, en Santa Fe. Por lo que los rumores acerca del epistolar amorío de Carrá podrían ser ciertos.

La canción fue escrita por Franco Bracada y compuesta por Gianni Boncompagni, pero, sin duda, estas palabras son puras de Raffaella: “Estoy enamorada locamente, estoy tan trastornada que no sé. Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor”, continúa la canción.

La arista fallecida en 2021 es considerada una reina de la televisión italiana y un ícono de la cultura pop en Europa y América Latina. Además, se sigue posicionando como una de las exponentes en la lucha por la liberación sexual de la mujer. Ya sea por remixes o por su consolidada trayectoria, su música nunca morirá.